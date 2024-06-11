بعد دي يونغ.. مفاجأة صادمة جديدة لهولندا قبل أمم اوروبا

وخاض تيون كوبمينيرز الذي أحرز مع أتالانتا الإيطالي لقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي، 21 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.

وتخوض هولندا، المتوجة بطلة لأوروبا 1988، مباريات الدور الأول أمام بولندا في 16 يونيو، وفرنسا في 21 من الشهر ذاته، ثم النمسا في 25 يونيو أيضا.