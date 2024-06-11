بعد دي يونغ.. مفاجأة صادمة جديدة لهولندا قبل أمم اوروبا
تلقى المنتخب الهولندي ضربة موجعة ثانية في ظرف ساعات معدودات وذلك بإعلان غياب لاعبه تيون كوبمينيرز نجم خط وسط أتلانتا الإيطالي عن بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بسبب الإصابة.
وتعرض كوبمينيرز لإصابة عضلية خلال عمليات الإحماء لمباراة هولندا الودية أمام أيسلندا استعدادا للنهائيات الأوروبية مساء الاثنين، وانتهت بفوز كاسح لهولندا برباعية نظيفة.
وأثبتت الكشوفات الطبية التي خضع لها اللاعب أنه يعاني من إصابة عضلية ستمنعه من تعزيز منتخب الطواحين في النهائيات المقرر انطلاقها الجمعة المقبل بمواجهة بين المستضيفة ألمانيا واسكتلندا.
وجاء الإعلان عن إصابة كوبمينيرز (27 عاما) بعد وقت قصير من الإعلان رسميا عن غياب لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونغ عن تشكيلة المدرب رونالد كومان لأمم أوروبا بسبب تجدد معاناته من إصابة في الكاحل.
وخاض تيون كوبمينيرز الذي أحرز مع أتالانتا الإيطالي لقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي، 21 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.
وتخوض هولندا، المتوجة بطلة لأوروبا 1988، مباريات الدور الأول أمام بولندا في 16 يونيو، وفرنسا في 21 من الشهر ذاته، ثم النمسا في 25 يونيو أيضا.