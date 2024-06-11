سافيتش يعلّق على لقطة بكاء رونالدو بعد خسارة نهائي كأس الملك

تحدث الصربي سيرجي سافيتش، نجم الهلال السعودي، عن اللقطة الأشهر عقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي جمع فريقه أمام النصر، وانتهى لصالح "الزعيم".

وتطرق سافيتش للتعليق على لقطة بكاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بشدة، عقب خسارة النهائي والبطولة الوحيدة التي كان ينافس عليها الفريق في الموسم المنتهي.

ودخل رونالدو في نوبة بكاء بعد خسارة النصر أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بركلات الجزاء، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال سافيتش، في تصريحات إعلامية خلال وجوده في معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض بطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا: "لم أتفاجأ من دموع رونالدو بالتأكيد، لأننا نعرف مدى احترافيته على مر السنين، لا يزال يلعب، وما زال يرغب في الفوز ويكره الخسارة.. هذا يوضح طبيعة شخصيته".

وأضاف: "سعيدٌ لأنني أراه مجددًا في السعودية كما كان في إيطاليا (عندما كان يلعب في لاتسيو ورونالدو في يوفنتوس)، وسعيد أيضًا لأنني سألعب ضده عدة مرات".