سافيتش يعلّق على لقطة بكاء رونالدو بعد خسارة نهائي كأس الملك
تحدث الصربي سيرجي سافيتش، نجم الهلال السعودي، عن اللقطة الأشهر عقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي جمع فريقه أمام النصر، وانتهى لصالح "الزعيم".
وتطرق سافيتش للتعليق على لقطة بكاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بشدة، عقب خسارة النهائي والبطولة الوحيدة التي كان ينافس عليها الفريق في الموسم المنتهي.
ودخل رونالدو في نوبة بكاء بعد خسارة النصر أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بركلات الجزاء، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.
وقال سافيتش، في تصريحات إعلامية خلال وجوده في معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض بطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا: "لم أتفاجأ من دموع رونالدو بالتأكيد، لأننا نعرف مدى احترافيته على مر السنين، لا يزال يلعب، وما زال يرغب في الفوز ويكره الخسارة.. هذا يوضح طبيعة شخصيته".
وأضاف: "سعيدٌ لأنني أراه مجددًا في السعودية كما كان في إيطاليا (عندما كان يلعب في لاتسيو ورونالدو في يوفنتوس)، وسعيد أيضًا لأنني سألعب ضده عدة مرات".
ويصل سافيتش إلى ألمانيا بعد موسم ناجح على الصعيدين الفردي والجماعي على الأراضي السعودية، إذ أتمّ 21 مساهمة تهديفية في 30 مباراة لعبها في دوري روشن، وكان عنصرًا حاسمًا في تتويج الهلال بالثلاثية المحلية، وهو يملك كذلك خبرة دولية واسعة على الرغم من مشاركته في اليورو للمرة الأولى، إذ سبق له أن مثّل منتخب بلاده في النسختين الأخيرتين من كأس العالم، كما شارك في 3 نسخ في دوري الأمم الأوروبية، علمًا بأنه رفع عدد مشاركته الدولية إلى 51 مباراة، بعد حضوره تجريبيًا أمام النمسا والسويد تحضيرًا لليورو.
ويتواجد منتخب صربيا في المجموعة الثالثة باليورو بجانب كل من إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا.
وكان سافيتش قد لعب 44 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا بكل البطولات، وصنع 17، في موسمه الأول بقميص الهلال.