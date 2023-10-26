بوستيكوغلو: من السابق لأوانه الحديث عن تتويج توتنهام بالدوري الإنجليزي

كما قدم مدرب توتنهام تحديثا بشأن آخر أخبار الإصابات، بما فيها غياب بن ديفيز عن الفوز 2-صفر على فولهام يوم الإثنين.

وقال بوستيكوغلو: "تعرض لكدمة في اليوم السابق أثناء التدريب. من الإنصاف القول إن تدريبنا يكون في بعض الأحيان شاقا للغاية ولسوء الحظ تعرض لكدمة سيئة في التدريب".

وواصل: "إنه يتدرب وهو بخير ومستعد للمشاركة".

واللاعبان اللذان تم استبدالهما خلال هذا الفوز هما بابي ماتار سار وديستني أودوجي.

وأضاف المدرب: "بابي بخير، واستعاد عافيته بعد 24 ساعة من المباراة. ما زلنا نقيم وضعه. مر الجميع بحالة جيدة".

وغاب إيف بيسوما عن مباراة فولهام بسبب الإيقاف، وحل محله بيير إميل هويبيرج الذي تألق في الفوز، مما تسبب في مأزق للمدرب فيما يتعلق باختيار اللاعبين خلال مباراة بالاس.

وأضاف: "لا يختلف الأمر عن أي أسبوع آخر. إنها ليست معضلات حقيقية، بل مجرد خيارات يتعين على الأشخاص في موقفي اتخاذها... سنبدأ مساء الغد بمجموعة معينة من اللاعبين وننتهي بمجموعة أخرى، ويتعلق الأمر بمحاولة إنجاز المهمة".

وتابع: "من الجيد أن يكون بيسوما متاحا، كان له دور كبير فيما ننجزه. قدم الفريق أداء جيدا الليلة الماضية، وهذا من شأنه أن يجعلنا أقوى".

باعتباره الفريق الوحيد الذي سيخوض مباراته غدا الجمعة، يمكن لتوتنهام أن يوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه على اللقب إلى خمس نقاط، لكن المدرب لا ينظر إلى المباراة من هذا المنطلق.

وقال بوستيكوغلو عن هذا الأمر: "هذا لا يضيف أي أهمية لأنه مهما حدث يوم الجمعة، هناك جولة كاملة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ستقام.. لا يتعلق الأمر بإحداث تأثير على المدى القصير ولكنه شيء يتيح فرصا مستدامة للنجاح للنادي".

ولدى توتنهام 23 نقطة ويتطلع إلى مواصلة مسيرته الخالية من الهزائم وتحقيق فوزه الرابع على التوالي خارج ملعبه أمام بالاس الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.