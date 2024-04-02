رسالة رائعة من رونالدو دعما لـ"السعودية 2034" (فيديو)
واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو دعمه لتجربة كرة القدم في المملكة العربية السعودية بعدما كان نواة لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين بشكله الجديد.
وكان رونالدو الذي انضم للنصر يناير قبل الماضي بداية انضمام مجموعة من أهم نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي لاحقا.
وأكد عدد كبير من اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري السعودي وغيرهم من المتواجدين في أوروبا أن خطوة رونالدو كانت حاسمة لجعل الاحتراف في المملكة العربية السعودية أمرا عاديا بالنسبة لهم بل تجربة مثيرة.
وهذه المرة قدم رونالدو دعما لاستضافة المملكة العربية السعودية نهائيات كأس العالم 2034 من خلال منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر رونالدو مقطع فيديو رائع مع رسالة " فخورون بدعم أحلام أمة تأمل في إقامة كأس العالم لكرة القدم في السعودية عام 2034،نحن جميعًا #ننمو_معًا!".
والسعودية هي الوحيدة التي تقدمت بملف لاستضافة كأس العالم 2034 حيث لاقت دعما غير محدود من الاتحادات المحلية والقارية المختلفة.
وانسحبت استراليا من تقديم ملف منافس للسعودية مفضلة التركيز على نهائيات كأس العالم للسيدات وكأس العالم للأندية.