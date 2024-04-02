رسالة رائعة من رونالدو دعما لـ"السعودية 2034" (فيديو)

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو دعمه لتجربة كرة القدم في المملكة العربية السعودية بعدما كان نواة لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين بشكله الجديد.

وكان رونالدو الذي انضم للنصر يناير قبل الماضي بداية انضمام مجموعة من أهم نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي لاحقا.

وأكد عدد كبير من اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري السعودي وغيرهم من المتواجدين في أوروبا أن خطوة رونالدو كانت حاسمة لجعل الاحتراف في المملكة العربية السعودية أمرا عاديا بالنسبة لهم بل تجربة مثيرة.