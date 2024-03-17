اتحاد الكرة الإيطالي يحقق بطرد موظفين في روما بعد شريط جنسي مسرّب

كشفت تقارير صحفية عن قيام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بفتح تحقيقات إثر إقالة موظفين من نادي روما، بعد واقعة نشر شريط جنسي بينهما سرّبه لاعب في فريق تحت 19 سنة.

وتمكن اللاعب القاصر، بحسب الصحف الإيطالية، من الوصول إلى هاتف موظفة إدارية في النادي في نوفمبر الماضي، بحجة الاضطرار إلى إجراء مكالمة مع وكيل أعماله.

وذكرت تقارير أنه عثر بعد ذلك على مقطع فيديو يظهر المرأة تقيم "علاقات حميمة" مع مسؤول في النادي، وشارك الفيديو بعد ذلك مع لاعبين آخرين، بينهم أفراد في الفريق الأول للنادي الإيطالي.

وجراء هذه الواقعة قامت إدارة النادي بطرد الموظفين بعد هذه الحادثة.