بيلينغهام يوجه صدمة لجماهير ريال مدريد (صور)

وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن مفاجأة بشأن نجم ريال مدريد الذي تحول إلى معشوق جماهير الفريق الملكي بفضل لمساته المميزة داخل المستطيل الأخضر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينغهام كانت رغبته اللعب بقميص برشلونة الإسباني المنافس التقليدي لريال مدريد حين كان طفلًا.

ونشرت الصحيفة الإنجليزية صورة لكتاب المدرسة الإبتدائية لنجم ريال مدريد ، وكتب اللاعب:" عندما أكبر أريد أن أكون لاعب كرة قدم محترف، وألعب مع برشلونة، ومنتخب إنجلترا".