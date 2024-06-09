بيلينغهام يوجه صدمة لجماهير ريال مدريد (صور)
تلقت جماهير ريال مدريد الإسباني صدمة بشأن اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام نجم الفريق.
وانضم بيلينغهام مطلع الموسم المنقضي إلى صفوف العملاق المدريدي قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.
ولعب بيلينغهام دورًا بارزًا في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا وأيضًا الدوري الإسباني بجانب السوبر المحلي.
وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن مفاجأة بشأن نجم ريال مدريد الذي تحول إلى معشوق جماهير الفريق الملكي بفضل لمساته المميزة داخل المستطيل الأخضر.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينغهام كانت رغبته اللعب بقميص برشلونة الإسباني المنافس التقليدي لريال مدريد حين كان طفلًا.
ونشرت الصحيفة الإنجليزية صورة لكتاب المدرسة الإبتدائية لنجم ريال مدريد ، وكتب اللاعب:" عندما أكبر أريد أن أكون لاعب كرة قدم محترف، وألعب مع برشلونة، ومنتخب إنجلترا".
وتصدر بيلينغهام قائمة منتخب إنجلترا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم 14 يوليو المقبل.
ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.