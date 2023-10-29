فيوري يسقط نغانو ويتوج بطلا لنزال "أشرس رجل في العالم"

اقتنص البريطاني تايسون فيروي، بطل العالم للوزن الثقيل، لقب "أشرس رجل في العالم" بعد فوزه على مقاتل فنون القتال المختلطة فرانسيس نغانو بقرار منقسم بين الحكام، في النزال الذي جمع بينهما، فجر الأحد، وأقيم في الرياض بمناسبة افتتاح موسم الرياض.

واستطاع نغانو إسقاط فيوري في الجولة الثالثة لكن المقاتل البريطاني البالغ من العمر 35 عامًا تمكن من الاستمرار رغم اهتزازه ليستمر النزال حتى الجولة العاشرة ويحسم بالنقاط لصالح البريطاني.