فيوري يسقط نغانو ويتوج بطلا لنزال "أشرس رجل في العالم"
اقتنص البريطاني تايسون فيروي، بطل العالم للوزن الثقيل، لقب "أشرس رجل في العالم" بعد فوزه على مقاتل فنون القتال المختلطة فرانسيس نغانو بقرار منقسم بين الحكام، في النزال الذي جمع بينهما، فجر الأحد، وأقيم في الرياض بمناسبة افتتاح موسم الرياض.
واستطاع نغانو إسقاط فيوري في الجولة الثالثة لكن المقاتل البريطاني البالغ من العمر 35 عامًا تمكن من الاستمرار رغم اهتزازه ليستمر النزال حتى الجولة العاشرة ويحسم بالنقاط لصالح البريطاني.
وأكمل تايسون فيوري بذلك 35 نزالاً دون أي خسارة ليرسخ نفسه بطلاً تاريخياً استثنائياً في هذه الرياضة.
وحضرت عدة شخصيات رياضية بارزة النزال في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ونجوم سابقون أمثال البرازيلي رونالدو نازاريو، والبرتغالي فيغو، وغيرهم من أبطال الرياضات المختلفة وعلى الأخص الملاكمة وفنون القتال.
وكانت هيئة الترفيه السعودية اختارت "نزال أشهر رجل في العالم" بين فرانسيس نغانو، ونظيره تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، ليكون الحدث الذي يدشن موسم الرياض من خلاله نسخته الرابعة.