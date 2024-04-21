موعد مباراة الزمالك ودريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

وتعادل الزمالك سلبيًا مع دريمز الغاني، اليوم الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة.

وفرض الزمالك سيطرته على الشوط الأول دون خطورة على مرمى الفريق الزائر، قبل أن يهدر لاعبو المدرب جوزيه غوميز عدة فرص بعد نهاية الاستراحة منها تسديدة المدافع حسام عبد المجيد في العارضة.

ووقف الحظ أمام الزمالك في الوقت بدل الضائع بعدما أهدر فرصتين خطيرتين.

وتصدى الحارس أجباسي لضربة رأس من نداي بعد ركلة ركنية لتعود للاعبي الزمالك لكن دفاع دريمز أبعدها لتتحول لركنية مجددًا.

وبعدها مباشرة أرسل المثلوثي تمريرة عرضية فشل الحارس في السيطرة عليها لتعود لعبد المجيد الذي سدد في العارضة من مدى قريب للغاية قبل أن يبعدها الدفاع.