موعد مباراة الزمالك ودريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية
ينتظر نادي الزمالك المصري اختبارًا صعبًا، أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعادله سلبيًا على أرضه ووسط جماهيره.
وتعادل الزمالك سلبيًا مع دريمز الغاني، اليوم الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة.
وفرض الزمالك سيطرته على الشوط الأول دون خطورة على مرمى الفريق الزائر، قبل أن يهدر لاعبو المدرب جوزيه غوميز عدة فرص بعد نهاية الاستراحة منها تسديدة المدافع حسام عبد المجيد في العارضة.
ووقف الحظ أمام الزمالك في الوقت بدل الضائع بعدما أهدر فرصتين خطيرتين.
وتصدى الحارس أجباسي لضربة رأس من نداي بعد ركلة ركنية لتعود للاعبي الزمالك لكن دفاع دريمز أبعدها لتتحول لركنية مجددًا.
وبعدها مباشرة أرسل المثلوثي تمريرة عرضية فشل الحارس في السيطرة عليها لتعود لعبد المجيد الذي سدد في العارضة من مدى قريب للغاية قبل أن يبعدها الدفاع.
موعد مباراة الإياب
تقام مباراة العودة في غانا، يوم الأحد المقبل 28 أبريل الجاري، على ملعب بابا يارا.
وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.
ويتطلع الزمالك للفوز باللقب للمرة الثانية بعد تحقيقه العام 2019.