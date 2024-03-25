رونالدو يظهر مرتديًا ساعة جورجينا رودريغز (صورة)

وشارك بروما في الشوط الثاني أمام السويد وسجل الهدف الرابع في فوز البرتغال 5/2.

ويرتدي رونالدو القميص رقم 7 مع منتخب البرتغال منذ 17 عامًا.

وبعد المباراة أبدى بروما إعجابه برونالدو، حيث قال: "إنه مثله الأعلى".

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إنه بمجرد عودة رونالدو، من المرجح أن يعود بروما إلى رقمه المعتاد رقم 17.

ورونالدو هو الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 128 هدفًا سجلها في 205 مباريات.

وقاد رونالدو البرتغال للتتويج بلقب أمم أوروبا 2016 وهو أول لقب في تاريخ البرتغال، كما قاد منتخب بلاده للفوز بأول نسخة في دوري الأمم الأوروبية.