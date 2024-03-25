رونالدو يظهر مرتديًا ساعة جورجينا رودريغز (صورة)
لفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الانتباه خلال رحلته مع البرتغال.
وسافر رونالدو مع البرتغال حيث سيلعب منتخب بلاده مع سلوفينيا وديا غدا الثلاثاء على ملعب ستوزيك ستاديوم.
وظهر رونالدو البالغ من العمر 39 عاما مرتديا ساعة جورجينا رودريغيز خلال رحلته مع البرتغال.
وغاب رونالدو عن فوز البرتغال 5/2 على السويد يوم الخميس وديا.
وفي غياب رونالدو ارتدى اللاعب بروما القميص رقم 7، رغم أنه "امتياز" مخصص لرونالدو فقط منذ العام 2007.
وشارك بروما في الشوط الثاني أمام السويد وسجل الهدف الرابع في فوز البرتغال 5/2.
ويرتدي رونالدو القميص رقم 7 مع منتخب البرتغال منذ 17 عامًا.
وبعد المباراة أبدى بروما إعجابه برونالدو، حيث قال: "إنه مثله الأعلى".
وقالت صحيفة "ديلي ستار" إنه بمجرد عودة رونالدو، من المرجح أن يعود بروما إلى رقمه المعتاد رقم 17.
ورونالدو هو الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 128 هدفًا سجلها في 205 مباريات.
وقاد رونالدو البرتغال للتتويج بلقب أمم أوروبا 2016 وهو أول لقب في تاريخ البرتغال، كما قاد منتخب بلاده للفوز بأول نسخة في دوري الأمم الأوروبية.