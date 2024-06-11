القائم يمنع هدفا رائعا لرونالدو من تصويبة صاروخية (فيديو)

وقف القائم حائلا أمام هدف رائع كاد أن يسجله كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال في شباك أيرلندا، خلال المباراة الودية التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، قبل بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وانبرى رونالدو لتصويب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء أيرلندا، وظهر وهو يتمتم ببضع كلمات غير مفهومة، قبل أن يصوب الكرة صاروخية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس أيرلندا، وسط حسرة الجميع لعدم دخولها الشباك.