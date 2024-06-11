القائم يمنع هدفا رائعا لرونالدو من تصويبة صاروخية (فيديو)
وقف القائم حائلا أمام هدف رائع كاد أن يسجله كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال في شباك أيرلندا، خلال المباراة الودية التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، قبل بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
وانبرى رونالدو لتصويب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء أيرلندا، وظهر وهو يتمتم ببضع كلمات غير مفهومة، قبل أن يصوب الكرة صاروخية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس أيرلندا، وسط حسرة الجميع لعدم دخولها الشباك.
وسبق أن سجل رونالدو 63 هدفا من ركلات حرة مباشرة، متأخرا خلف غريمه ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة وقائد إنتر ميامي الأمريكي الحالي بفارق ركلتين.
ويواصل المنتخب البرتغالي سلسلة مبارياته الودية استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة يورو 2024، بعد خسارته أمام كرواتيا 1-2 وديًا، الأسبوع الماضي.
ويستعد رفاق كريستيانو رونالدو للمنافسة في المجموعة السادسة من نهائيات يورو 2024 رفقة منتخبات التشيك وتركيا وجورجيا.
ومن المقرر أن يدون كريستيانو رونالدو مشاركته السادسة في بطولة يورو 2024، بعد ظهوره في 5 نسخ سابقة أعوام 2004 و2008 و2012 و2016 و2020.
يذكر أن رونالدو يعد الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 128 هدفا، سجلها بقميص المنتخب البرتغالي.