برشلونة يقرر إقالة تشافي.. وهذا موعد الإعلان الرسمي

ويلتقي برشلونة ضيفه رايو فايكانو، بعد غدٍ الأحد، في الجولة قبل الأخيرة للدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني برصيد 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا بينما حسم ريال مدريد اللقب بشكل رسمي.

ويعني فوز برشلونة بلقاء الأحد حسم الوصافة بشكل رسمي وهو ما يجعلها المباراة الأخيرة للبارسا مع تشافي بحسب تأكيدات صحيفة (سبورت).