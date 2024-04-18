تطور جديد في قضية رونالدو ويوفنتوس
رد يوفنتوس على الحكم الذي صدر لصالح لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ودخل رونالدو في نزاع قانوني مع يوفنتوس، منذ سبتمبر من العام الماضي، بعد أن طلب من محاميه رفع دعوى ضد النادي بخصوص حوالي 19.5 مليون يورو من الأجور المؤجلة غير المدفوعة، والتي يعود تاريخها إلى "مناورة رواتب" موسم 2020/2021.
وأمس الأربعاء، حكم القضاء الإيطالي بأحقية رونالدو بالحصول على حوالي 9.8 مليون يورو من يوفنتوس، علما أن النجم البرتغالي طلب مبلغ 19.5 مليون يورو.
وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "فيما يتعلق بالدعوى المقدمة من اللاعب السابق كريستيانو رونالدو ضد الشركة، نعلن أنه في اليوم الحالي قرر القضاء بالأغلبية الاعتراف بصحة اتفاق تخفيض أجر اللاعب السابق في الموسم الرياضي 2020/21".
وأضاف: "لاحظ القضاة عدم وجود أي اتفاق تكميلي تم التوصل إليه بين الأطراف، معتبرين بذلك أن مطالبة رونالدو ليس لها أي تأثير قانوني ملزم، وبالتالي رفضوا مطالب اللاعب السابق ببطلان اتفاق تخفيض الراتب".
وتابع يوفنتوس: "أكد القضاة عدم وجود عمل مخالف من جانب الشركة، حيث لم يؤثر سلوكها على إرادة رونالدو في توقيع الاتفاق المذكور بشأن تخفيض راتبه".
وختم النادي الإيطالي: "وافق القضاة جزئيا على الطلب الذي تقدم به رونالدو وحكموا بإدانة الشركة بدفع مبلغ يقدر بحوالي 9.8 مليون يورو (ما يعادل نصف المبلغ المطلوب من رونالدو البالغ حوالي 19.6 مليون يورو)، وتقوم الشركة بالحصول على دعم من مستشاريها القانونيين لدراسة حكم هيئة التحكيم ومدى إمكانية اتخاذ أي قرار لحماية حقوقها".
ولعب رونالدو ليوفنتوس لمدة 3 سنوات من 2018 حتى 2021، قبل العودة إلى مانشستر يونايتد.
ولعب رونالدو ليوفنتوس 134 مباراة، سجل فيها 101 هدفًا وصنع 22، ونال رونالدو لقبين مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس السوبر الإيطالي ولقبا في كأس إيطاليا.