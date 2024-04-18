تطور جديد في قضية رونالدو ويوفنتوس

رد يوفنتوس على الحكم الذي صدر لصالح لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ودخل رونالدو في نزاع قانوني مع يوفنتوس، منذ سبتمبر من العام الماضي، بعد أن طلب من محاميه رفع دعوى ضد النادي بخصوص حوالي 19.5 مليون يورو من الأجور المؤجلة غير المدفوعة، والتي يعود تاريخها إلى "مناورة رواتب" موسم 2020/2021.

وأمس الأربعاء، حكم القضاء الإيطالي بأحقية رونالدو بالحصول على حوالي 9.8 مليون يورو من يوفنتوس، علما أن النجم البرتغالي طلب مبلغ 19.5 مليون يورو.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: "فيما يتعلق بالدعوى المقدمة من اللاعب السابق كريستيانو رونالدو ضد الشركة، نعلن أنه في اليوم الحالي قرر القضاء بالأغلبية الاعتراف بصحة اتفاق تخفيض أجر اللاعب السابق في الموسم الرياضي 2020/21".