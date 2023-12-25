محمد صلاح يعلق على احتفالات الكريسماس وحرب غزة

أعرب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن حزنه الشديد بسبب الأحداث المؤسفة التي تحدث في غزة في ظل الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

ونشر صلاح صورة لشجرة الكريسماس عبر حسابه على منصة "إكس"، وعليق عليها قائلا: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع الحرب الوحشية التي تجتاح الشرق الأوسط، وخاصة مع الموت والدمار في قطاع غزة، نصل هذا العام إلى عيد الميلاد بقلوب مثقلة جدًّا ونشارك ألم تلك العائلات التي تحزن على فقدان أحبائها، من فضلك لا تنساهم ولا تعتاد على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد".