محمد صلاح يعلق على احتفالات الكريسماس وحرب غزة
أعرب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن حزنه الشديد بسبب الأحداث المؤسفة التي تحدث في غزة في ظل الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.
ونشر صلاح صورة لشجرة الكريسماس عبر حسابه على منصة "إكس"، وعليق عليها قائلا: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع الحرب الوحشية التي تجتاح الشرق الأوسط، وخاصة مع الموت والدمار في قطاع غزة، نصل هذا العام إلى عيد الميلاد بقلوب مثقلة جدًّا ونشارك ألم تلك العائلات التي تحزن على فقدان أحبائها، من فضلك لا تنساهم ولا تعتاد على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد".
وظهر صلاح في احتفالات اللاعبين بنادي ليفربول الإنجليزي بأعياد الميلاد، وبداية العام الجديد.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحتفالات اللاعبين في وجود محمد صلاح، ومدربهم الألماني يورغن كلوب.
واحتفل النجم المصري مع زملائه، مرتديًا قبعة أعياد الميلاد، أثناء تصوير الفيديو الترفيهي للجماهير احتفالًا بالعام الجديد.
كان صلاح قد سجل هدف التعادل لفريقه أمام آرسنال، في قمة لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 10 أهداف في مرمى أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال.
ووصل صلاح إلى الهدف رقم 151 في الدوري الإنجليزي (2 بقميص تشيلسي- 149 بقميص ليفربول)، وينفرد بالمرتبة العاشرة في قائمة هدافي البطولة عبر التاريخ، متجاوزا مايكيل أوين، نجم ليفربول السابق.