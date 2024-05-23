بعد التتويج بالكونفدرالية.. ممر شرفي من لاعبي فيوتشر للزمالك (فيديو)

وتوج الزمالك المصري بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 2-1 ذهابا في المغرب.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك في الدقيقة 23 بعد تمريرة من أحمد سيد (زيزو).

وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية بعد 2019، حين فاز بركلات الترجيح على نهضة بركان أيضا.

وضمن الزمالك المشاركة في كأس السوبر الأفريقية، إذ ينتظر الفائز من مواجهة منافسه المحلي الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأسبوع المقبل.