بعد التتويج بالكونفدرالية.. ممر شرفي من لاعبي فيوتشر للزمالك (فيديو)
نظم لاعبو مودرن فيوتشر، ممرا شرفيا للاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة فوز الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وقبيل انطلاق مباراة الفريقين، على ستاد المقاولون العرب، في إطار الجولة 24 من عمر الدوري المصري، اصطف لاعبو مودرن فيوتشر على جانبي الممر المؤدي للملعب، ونظموا ممرًا شرفيًا للزمالك وصفقوا لهم فور نزولهم للملعب.
وحرص لاعبو الزمالك، على رد التحية إلى لاعبي مودرن فيوتشر والجهاز الفني، بعد لفتة الممر الشرفي.
وتوج الزمالك المصري بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 2-1 ذهابا في المغرب.
وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك في الدقيقة 23 بعد تمريرة من أحمد سيد (زيزو).
وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية بعد 2019، حين فاز بركلات الترجيح على نهضة بركان أيضا.
وضمن الزمالك المشاركة في كأس السوبر الأفريقية، إذ ينتظر الفائز من مواجهة منافسه المحلي الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأسبوع المقبل.