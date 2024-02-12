بسبب قاعدة غريبة.. استبدال حارس بعد 20 ثانية من بدء المباراة (فيديو)

شهد الدوري السلوفيني موقفًا غريبًا في عالم كرة القدم، إذ تم استبدال حارس مرمى لإحدى الفرق بعد 20 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

وجاء الموقف الغريب لحارس مرمى فريق إن كيه روغاسكا، زان لوربر، البالغ من العمر 17 عامًا، إذ شارك لمدة 20 ثانية فقط ضد أوليمبيغا ليوبليانا، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى السلوفيني للموسم الحالي.

ورغم كونه أساسيًّا، لم يستمر تواجد لوربر في الملعب سوى لفترة قصيرة للغاية. 20 ثانية فقط، ومع الثواني الأولى من المباراة إثر ركلة البداية، تعمَّد روغاسكا إخراج الكرة حتى يتمكن من إجراء تغيير.

كان التغيير الذي أجراه فريق روغاسكا هو استبدال حارس المرمى زان لوربر وإدخال أيدين مولاليتش.

ومولاليتش هو حارس المرمى الأساسي لنادي روغاسكا، بينما لوربر هو حارس المرمى الرابع.