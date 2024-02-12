بسبب قاعدة غريبة.. استبدال حارس بعد 20 ثانية من بدء المباراة (فيديو)
شهد الدوري السلوفيني موقفًا غريبًا في عالم كرة القدم، إذ تم استبدال حارس مرمى لإحدى الفرق بعد 20 ثانية فقط من انطلاق المباراة.
وجاء الموقف الغريب لحارس مرمى فريق إن كيه روغاسكا، زان لوربر، البالغ من العمر 17 عامًا، إذ شارك لمدة 20 ثانية فقط ضد أوليمبيغا ليوبليانا، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى السلوفيني للموسم الحالي.
ورغم كونه أساسيًّا، لم يستمر تواجد لوربر في الملعب سوى لفترة قصيرة للغاية. 20 ثانية فقط، ومع الثواني الأولى من المباراة إثر ركلة البداية، تعمَّد روغاسكا إخراج الكرة حتى يتمكن من إجراء تغيير.
كان التغيير الذي أجراه فريق روغاسكا هو استبدال حارس المرمى زان لوربر وإدخال أيدين مولاليتش.
ومولاليتش هو حارس المرمى الأساسي لنادي روغاسكا، بينما لوربر هو حارس المرمى الرابع.
ما السبب؟
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" السبب وراء هذا التغيير الغريب، وأوضحت أن هذا الاستبدال لم يكن بسبب خطأ من لوربر، ولا حتى بسبب تغيير مفاجئ في خطة مدرب روغاسكا، أوسكار دروبني، بل كان الظهور القصير للحارس الشاب جزءًا من الخطة منذ البداية، إذ كان دخوله السريع إلى عالم كرة القدم للمحترفين بمثابة ثغرة للتغلب على قاعدة فرضها الاتحاد السلوفيني لكرة القدم العام الماضي".
وأضاف التقرير: "تنص القاعدة على وجوب قيام كل فريق بإشراك لاعب واحد على الأقل مؤهل لتمثيل المنتخب الوطني تحت 21 عامًا، ومع ذلك، على عكس قوانين مماثلة في دول أخرى، لا تحدد القاعدة مدة بقاء هذا اللاعب على أرض الملعب".
وتابعت الصحيفة: "وبناءً على ذلك، أخرج روغاسكا الكرة من اللعب في أقرب فرصة لإفساح المجال أمام مولاليتش الأكثر خبرة لحراسة المرمى لبقية وقت المباراة".
وأثار هذا القرار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تساءل المستخدمون عن التأثير النفسي الذي قد يتركه القرار على الحارس الشاب صاحب الـ17 عامًا.
وكتب أحد المتابعين على منصة "إكس": "هذا أمر مفجع بالنسبة للفتى الصغير"
وأضاف آخر: "أشعر بالأسف عليه.. ما حدث لن يعزز ثقته في نفسه، أليس كذلك؟"
ووافق متابع آخر، قائلًا: "المدرب لا يحترم الحارس الشاب، آمل أن يكون بخير".
وانتهت مباراة أوليمبيا ليوبليانا ضد روغاسكا، بالتعادل 2-2. وتعني هذه النتيجة بقاء أولمبيا في المركز الثاني بالدوري السلوفيني برصيد 38 نقطة، بينما يقبع روغاسكا الذي جمع 12 نقطة فقط في المركز الأخير.