أول رد من الشوالي حول استخدامه "لفظًا غير لائق" خلال مباراة الأهلي والترجي

رد المعلق التونسي عصام الشوالي، على الفيديو المنتشر حول استخدامه لفظًا غير لائق خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومع نهاية المباراة وخلال إحدى الألعاب المشتركة بين كريم فؤاد مدافع الأهلي ومهاجم الترجي تلفَّظ الشوالي بكلمة تعتبر في العامية المصرية غير لائقة.

وانتشر مقطع فيديو للشوالي بشكل كبير عبر الإنترنت يظهر استخدامه هذه الكلمة خلال التعليق، خاصة أن اللعبة كان يشتبه في أنها ضربة جزاء لنادي الترجي لكن الحكم لم يحتسبها.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه، ليعزز رقمه القاري القياسي بفوزه 1-صفر على ضيفه الترجي التونسي في إياب الدور النهائي أمس السبت.

وسجل روجر أولو مدافع الترجي بالخطأ في مرماه مبكرًا ليحافظ الأهلي على اللقب الذي حققه العام الماضي على حساب الوداد المغربي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت سلبيًّا يوم السبت الماضي في تونس.

رد الشوالي

وقال الصحفي المصري خالد علي نقلًا عن الشوالي، إنه كان سيقول اسم كريم فؤاد بشكل خاطئ (أحمد) بدلًا من كريم، لكنه تدارك الأمر سريعًا فخرجت الكلمة بهذه الطريقة.

وتابع :"فوجئت بانتشار الفيديو ولا أعرف معنى الكلمة لكن استفسرت عنها".

وأتم :"الأمر كان عفويًّا وحتى الكلمة المتداولة ليست كاملة لأني تداركت الأمر سريعًا".