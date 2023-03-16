الأندية المتأهلة لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وموعد القرعة
اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا مع ختام مباريات الإياب يوم الأربعاء، حيث جدد نابولي فوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني وكذلك فعل ريال مدريد نفس الشيء مع ضيفه ليفربول في مباراتي الإياب.
وأحرز نابولي الإيطالي ثلاثة أهداف على ملعبه في مرمى النادي الألماني ليتأهل لدور الثمانية بنتيجة 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما جاء تأهل ريال مدريد لدور الثمانية بنتيجة 6-2 بعدما هز الفرنسي كريم بنزيما شباك ليفربول في سانتياغو برنابيو بعد الفوز 5-2 في أنفيلد في مباراة الذهاب.
الفرق المتأهلة لدور الثمانية دوري أبطال أوروبا 2023/2022
*بنفيكا البرتغالي، كان أول الفرق المتأهلة لهذا الدور بعد الفوز على كلوب بروغ البلجيكي، بنتيجة 7-1 بمجموع المباراتين.
*تشيلسي الإنجليزي، خطف بطاقة التأهل من دورتموند بالفوز 2-0 والعودة رغم الخسارة في الذهاب بهدف دون رد.
* بايرن ميونخ الألماني تأهل على حساب باريس سان جيرمان بالفوز عليه 3-صفر في مجموع المباراتين.
*ميلان الإيطالي وصل إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2006 متفوقاً على توتنهام هوتسبير بفضل هدف دون رد في مباراة الذهاب.
* إنتر ميلان الإيطالي تمكن من الوصول إلى دور الثمانية بعد الفوز 1-صفر في مجموع مباراتيه على بورتو البرتغالي.
* مانشستر سيتي الإنجليزي سحق لايبزيغ الألماني بنتيجة قياسية 7 -صفر، بعد التعادل معه ذهابا بهدف لمثله ، وذلك بفضل إرلينغ هالاند الذي سجل خماسية.
ولحق نابولي وريال مدريد بالأندية الستة
موعد ومكان القرعة
وتقام قرعة الدورين الثمانية وقبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل، بمقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المقرر أن تكون مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 11 و12 أبريل/نيسان المقبل، على أن تكون مباريات الإياب 18 و19 من الشهر ذاته.
وستجرى مباريات قبل النهائي يومي 9 و10 مايو/آيار، والإياب 16 و17 من الشهر ذاته، أما المباراة النهائية ستقام 10 يونيو/حزيران 2023 على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.