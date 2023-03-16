الأندية المتأهلة لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

وأحرز نابولي الإيطالي ثلاثة أهداف على ملعبه في مرمى النادي الألماني ليتأهل لدور الثمانية بنتيجة 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما جاء تأهل ريال مدريد لدور الثمانية بنتيجة 6-2 بعدما هز الفرنسي كريم بنزيما شباك ليفربول في سانتياغو برنابيو بعد الفوز 5-2 في أنفيلد في مباراة الذهاب.

الفرق المتأهلة لدور الثمانية دوري أبطال أوروبا 2023/2022

*بنفيكا البرتغالي، كان أول الفرق المتأهلة لهذا الدور بعد الفوز على كلوب بروغ البلجيكي، بنتيجة 7-1 بمجموع المباراتين.

*تشيلسي الإنجليزي، خطف بطاقة التأهل من دورتموند بالفوز 2-0 والعودة رغم الخسارة في الذهاب بهدف دون رد.

* بايرن ميونخ الألماني تأهل على حساب باريس سان جيرمان بالفوز عليه 3-صفر في مجموع المباراتين.

*ميلان الإيطالي وصل إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2006 متفوقاً على توتنهام هوتسبير بفضل هدف دون رد في مباراة الذهاب.

* إنتر ميلان الإيطالي تمكن من الوصول إلى دور الثمانية بعد الفوز 1-صفر في مجموع مباراتيه على بورتو البرتغالي.

* مانشستر سيتي الإنجليزي سحق لايبزيغ الألماني بنتيجة قياسية 7 -صفر، بعد التعادل معه ذهابا بهدف لمثله ، وذلك بفضل إرلينغ هالاند الذي سجل خماسية.

ولحق نابولي وريال مدريد بالأندية الستة