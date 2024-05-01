قرارات الحكم الفرنسي باستيان تثير الجدل في مباراة الاتحاد والهلال (فيديو)

أثار الحكم الفرنسي بينوا باستيان موجة من الجدل وردود الأفعال بعد قراراته التحكيمية في قمة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والهلال.

وألغى الحكم باستيان هدفا لمهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل وذلك بعد العودة لغرفة الفار (VAR)، ما أثار موجة من الجدل خاصة أن الكرة قبل وصولها للمهاجم المغربي لمسها السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الهلال.