قرارات الحكم الفرنسي باستيان تثير الجدل في مباراة الاتحاد والهلال (فيديو)
أثار الحكم الفرنسي بينوا باستيان موجة من الجدل وردود الأفعال بعد قراراته التحكيمية في قمة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والهلال.
وألغى الحكم باستيان هدفا لمهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل وذلك بعد العودة لغرفة الفار (VAR)، ما أثار موجة من الجدل خاصة أن الكرة قبل وصولها للمهاجم المغربي لمسها السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الهلال.
وفي الدقيقة 42 رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه مهاجم الهلال، سافيتش بعد تدخل قوي على المنافس ليكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين.
وتواصلت القرارات التحكيمية لبينوا باستيان حيث تكررت مطالبة لاعبي الفريقين باحتساب ركلات جزاء لم يعلنها الحكم، الذي ألغي هدفا ثانيا للمهاجم المغربي للاتحاد عبد الرزاق حمد الله، كما أطرد سعود كريري إداري نادي الاتحاد للاحتجاج.
وسدد الفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد كرة قوية لمست مدافع الهلال قبل أن تخرج إلى الركنية لكن لاعبي الاتحاد احتجوا بشدة على قرار الحكم وطالبوا باحتساب ركلة جزاء بدعوى أن الكرة لمست يد مدافع الهلال.
يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز الهلال بهدفين لهدف واحد ليتأهل لنهائي كأس الملك حيث يواجه الفائز من مباراة النصر والخليج.