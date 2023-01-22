في أول ظهور لرونالدو: النصر يهزم الاتفاق ويستعيد صدارة الدوري السعودي

وارتدى رونالدو شارة القيادة أمام الاتفاق، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم رونالدو قائد البرتغال إلى النصر، الشهر الحالي، لكنه لم يشارك منذ ذلك الحين بسبب إيقافه بعد طرده في آخر مباراة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في إنجلترا.

ونجح النصر بقيد رونالدو بعد رحيل الكاميروني فينسنت أبوبكر إلى بشيكتاش التركي أمس السبت.