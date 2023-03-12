ترتيب الدوري المصري: الزمالك يسقط أمام إنبي ويبتعد عن المنافسة

تقدم إنبي بواسطة رفيق كابو في الدقيقة 20، من هجمة مرتدة وصلت تمريرة محمد حمدي إلى التونسي كابو الذي سدد في المرمى عند خروج الحارس محمد صبحي لملاقاته.

وأضاف إنبي الهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق مدافعه علي فوزي، حيث انطلق كابو في الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى فوزي الذي سدد في الزاوية البعيدة لتصطدم بالقائم إلى داخل مرمى الزمالك.

وحافظ إنبي على سجله الخالي من الهزيمة أمام الزمالك في الدوري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وتوقف رصيد الزمالك حامل اللقب عند 33 نقطة من 20 مباراة، وبات في المركز الخامس، ويتأخر بفارق 11 نقطة عن الأهلي الذي خاض 18 مباراة.

وقفز إنبي إلى المركز 13 وله 23 نقطة متقدمًا بسبع نقاط على منطقة الهبوط.