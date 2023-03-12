ترتيب الدوري المصري: الزمالك يسقط أمام إنبي ويبتعد عن المنافسة
استفاق إنبي المتعثر من الدوري المصري، من كبوته على حساب الزمالك، ونج بتحقيق الفوز للفوز 2-صفر على مضيفه الأبيض، خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وفشل الزمالك في استغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز على الترجي ليحافظ على آماله في دوري أبطال أفريقيا.
تقدم إنبي بواسطة رفيق كابو في الدقيقة 20، من هجمة مرتدة وصلت تمريرة محمد حمدي إلى التونسي كابو الذي سدد في المرمى عند خروج الحارس محمد صبحي لملاقاته.
وأضاف إنبي الهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق مدافعه علي فوزي، حيث انطلق كابو في الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى فوزي الذي سدد في الزاوية البعيدة لتصطدم بالقائم إلى داخل مرمى الزمالك.
وحافظ إنبي على سجله الخالي من الهزيمة أمام الزمالك في الدوري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتوقف رصيد الزمالك حامل اللقب عند 33 نقطة من 20 مباراة، وبات في المركز الخامس، ويتأخر بفارق 11 نقطة عن الأهلي الذي خاض 18 مباراة.
وقفز إنبي إلى المركز 13 وله 23 نقطة متقدمًا بسبع نقاط على منطقة الهبوط.
فيوتشر يهزم أسوان ويواصل مطاردة الأهلي على قمة الدوري المصري
في مباراة أخرى واصل فيوتشر مطاردة الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مضيفه أسوان اليوم الأحد.
ومنح كريم وليد تقدمًا مبكرًا للفريق الضيف عندما حول تمريرة محمد رضا العرضية بلمسة مباشرة إلى داخل مرمى عمرو حسام حارس أسوان في الدقيقة السابعة.
وجعل البديل علي زعزع النتيجة 2-صفر بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة جوزيف نجويم العرضية قبل 11 دقيقة من النهاية.
لكن في الدقيقة التالية قلّص مالك إيفونا الفارق لأسوان بشكل مذهل عندما راوغ 4 مدافعين ثم الحارس محمود عبد الرحيم.
وهذا هو الهدف الأول لمهاجم الأهلي السابق من اللعب المفتوح منذ انضمامه إلى أسوان، مطلع هذا الموسم، إذ كان هدفه السابق من ركلة جزاء في الفوز على المصري البورسعيدي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ورفع فيوتشر رصيده إلى 42 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني متأخرًا بنقطتين عن الأهلي الذي خاض 18 مباراة.
وبقي أسوان في المركز 12 وله 25 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: