موقف بنزيما وكانتي من مباراة الاتحاد والهلال
كشفت تقارير صحفية عن موقف الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، ثنائي الاتحاد، من مواجهة الهلال، مساء الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقالت صحيفة "الرياضية"، إن كانتي وبنزيما والمدافع البرازيلي فيليبي لويز، استمر غيابهم عن تدريبات الاتحاد قبل المواجهة المهمة.
وأشارت الصحيفة، إلى صعوبة لحاق بنزيما بمباراة نصف نهائي الكأس، وخروجه مبدئيًّا من خطط مدربه غاياردو، بينما ينتظر الجهاز الفني تقريرًا نهائيًّا، من الجهاز الطبي، مساء الاثنين عن حالة كانتي، وفيليبي لويز، ليحدد مدى قدرتهما على دخولِ قائمة المباراة.
فيما أكد محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، في تصريحات تلفزيونية، صعوبة لحاق بنزيما وكانتي بمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس الملك، متوقعًا في الوقت نفسه فوز الهلال باللقاء.
وتأهل الاتحاد إلى نصف النهائي، بعدما فاز على الفيصلي برباعية نظيفة في دور الثمانية، بينما تخطى الهلال فريق التعاون بثلاثية نظيفة.
وحقق الهلال تفوقًا كبيرًا على الاتحاد هذا الموسم، إذ فاز بجميع المواجهات الست السابقة، في الدوري والسوبر ودوري الأبطال والبطولة العربية.
واستطاع الهلال أن يفوز على الاتحاد ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالنتيجة نفسها (2-0)، فيما فاز الزعيم أيضًا بمواجهتي الفريقين في دوري روشن السعودي بنتيجة (4-3) ذهابًا و(3-1) إيابًا.
إلى جانب ذلك فاز الهلال على الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية بنتيجة (3-1)، كما حصد "الزعيم" لقب السوبر السعودي بالفوز على الاتحاد (4-1).