موقف بنزيما وكانتي من مباراة الاتحاد والهلال

كشفت تقارير صحفية عن موقف الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، ثنائي الاتحاد، من مواجهة الهلال، مساء الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة "الرياضية"، إن كانتي وبنزيما والمدافع البرازيلي فيليبي لويز، استمر غيابهم عن تدريبات الاتحاد قبل المواجهة المهمة.

وأشارت الصحيفة، إلى صعوبة لحاق بنزيما بمباراة نصف نهائي الكأس، وخروجه مبدئيًّا من خطط مدربه غاياردو، بينما ينتظر الجهاز الفني تقريرًا نهائيًّا، من الجهاز الطبي، مساء الاثنين عن حالة كانتي، وفيليبي لويز، ليحدد مدى قدرتهما على دخولِ قائمة المباراة.

فيما أكد محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق، في تصريحات تلفزيونية، صعوبة لحاق بنزيما وكانتي بمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس الملك، متوقعًا في الوقت نفسه فوز الهلال باللقاء.