تطور في ملف بقاء كريستيانو رونالدو مع النصر

تخطط إدارة النصر السعودي للاحتفاظ بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتمديد عقده لموسم على الأقل، وذلك بعد أن تكون تجربته قد بلغت نهايتها، وذلك مع حلول شهر يوليو 2025، بحسب ما أورده الصحفي بن جاكوبس.

و في تغريدة نشرها الإثنين، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال بن جاكوبس، إن عقد رونالدو، الذي حصد كل الإعجاب وبلغ التميز في مباراة الجولة الأخيرة من دوري روشن، ينتهي في 30 يونيو 2025، لكن إدارة النصر تفكر في أن يستمر الأسطورة البرتغالية لأبعد من ذلك، وأن يواصل على الأقل لموسم آخر في دوري روشن للمحترفين.

وأضاف بن جاكوبس: "من الواضح أن النصر يخطط لإجراء محادثات هذا الصيف، لتمديد عقد كريستيانو رونالدو لمدة عام واحد."