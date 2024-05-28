تطور في ملف بقاء كريستيانو رونالدو مع النصر
تخطط إدارة النصر السعودي للاحتفاظ بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتمديد عقده لموسم على الأقل، وذلك بعد أن تكون تجربته قد بلغت نهايتها، وذلك مع حلول شهر يوليو 2025، بحسب ما أورده الصحفي بن جاكوبس.
و في تغريدة نشرها الإثنين، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال بن جاكوبس، إن عقد رونالدو، الذي حصد كل الإعجاب وبلغ التميز في مباراة الجولة الأخيرة من دوري روشن، ينتهي في 30 يونيو 2025، لكن إدارة النصر تفكر في أن يستمر الأسطورة البرتغالية لأبعد من ذلك، وأن يواصل على الأقل لموسم آخر في دوري روشن للمحترفين.
وأضاف بن جاكوبس: "من الواضح أن النصر يخطط لإجراء محادثات هذا الصيف، لتمديد عقد كريستيانو رونالدو لمدة عام واحد."
ويمتد عقد رونالدو الحالي حتى عام 2025، لكن مسؤولي النصر يريدون أن يوقع رونالدو عقدا جديدا ينتهي في يونيو 2026، كما أن المشرفين على دوري المحترفين السعودي يرغبون جديا في أن يستمر أفضل هداف في العالم حتى موسم 2025/26، نظرًا لأن ذلك يندرج ضمن الأبعاد الرياضية والاقتصادية وحتى في مجال حقوق البث التلفزيوني الجديدة.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن كريستسانو رونالدو الذي احتفل في فبراير الماضي بعيد ميلاده الـ 39 منفتح على التوقيع على عام إضافي، مع النصر والذي سيجعله يستمر في الملاعب حتى الحادي والأربعين من العمر.
وخلال الجولة 34 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل 35 هدفا في موسم واحد، محطما بذلك الرقم القياسي الذي كان بحوزة المغربي عبد الرزاق حمد الله، والذي حققه في موسم 2018 ـ 2019 بتسجيله 34 هدفا.
وسجل رونالدو ثنائية للنصر في مرمى الاتحاد، مساء الإثنين، قبل خروجه في الدقيقة 74، ليصبح الهداف التاريخي لدوري روشن في موسم واحد.
وأحرز رونالدو الهدف الأول للنصر في مرمى الاتحاد في الدقيقة 45+3 ثم أحرز هدفًأ ثانياً في الدقيقة الـ 69.