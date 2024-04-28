مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وكأس الكنفدرالية الإفريقية، والتي تتصدرها مواجهة توتنهام وآرسنال من جهة ونوتينغهام ومانشستر سيتي من جهة ثانية.

وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية سيكون الموعد مع مباراتي إياب الدور نصف النهائي بين الزمالك ودريمز الغاني من جهة ونهضة بركان واتحاد الجزائر من جهة ثانية:

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي:

توتنهام VS آرسنال، الساعة 16:00، على قناة beIN Sports HD 1.

نوتنغهام VS مانشستر سيتي، الساعة 18:30، على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان VS تورينو، الساعة 13.30، على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي VS روما، الساعة 19:00، على قناة AD SPORTS Premium 1