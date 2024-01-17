مالي تهزم جنوب أفريقيا بثنائية في أمم أفريقيا
حقق منتخب مالي انتصارا مهما على حساب جنوب أفريقيا بنتيجة (2-0)، مساء الثلاثاء، في المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية.
وتصدرت مالي المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى بفارق الأهداف عن ناميبيا التي فازت 1-صفر على تونس.
ومنح هماري تراوري التقدم لمالي بعد ساعة من اللعب بعدما تابع تسديدة مرتدة من الحارس رونوين وليامز.
وبعدها بست دقائق، أضاف لاسين سينايوكو الهدف الثاني بتسديدة قوية من وضع انفراد.
وافتقدت تسديدة تاو مهاجم الأهلي المصري الدقة ليطيح بالكرة بعيدا عن المرمى من علامة الجزاء بعد 19 دقيقة من اللعب.
واحتسب الحكم ركلة الجزاء لجنوب أفريقيا بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي أوضح وجود مخالفة لصالح المهاجم إيفيدنس ماكجوبا.
وحاول تاو مجددا التسجيل حين توغل من الجانب الأيمن لكنه سدد في الزاوية الضيقة ليحول جيجي ديارا حارس مالي التصويبة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 34.
وتلعب مالي أمام تونس في الجولة الثانية يوم السبت، بينما تواجه جنوب أفريقيا منافستها ناميبيا يوم الأحد.