مالي تهزم جنوب أفريقيا بثنائية في أمم أفريقيا

وحاول تاو مجددا التسجيل حين توغل من الجانب الأيمن لكنه سدد في الزاوية الضيقة ليحول جيجي ديارا حارس مالي التصويبة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 34.

وتلعب مالي أمام تونس في الجولة الثانية يوم السبت، بينما تواجه جنوب أفريقيا منافستها ناميبيا يوم الأحد.