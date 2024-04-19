سبب عدم طرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين أمام ليل

وتفوق ليل على أستون فيلا 2-1 في مباراة الإياب، أمس الخميس، ليتعادل الفريقان 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويحتكمان لركلات ترجيح مثيرة، خطف فيها مارتينيز الأضواء بشكل كبير.

ونجح مارتينيز، الذي حصل على إنذار خلال المباراة، في التصدي ببراعة لركلة الترجيح الأولى، ليحرم نبيل بن طالب من التسجيل ويمنح أستون فيلا التقدم، لكنه تلقى تحذيرا بعدها بسبب توجيه إيماءات للجماهير الفرنسية في استاد بيير موروا.

وبعدها حصل الحارس الأرجنتيني على الإنذار الثاني بسبب تصرفاته الغريبة، لكن لم يُطرد، وذلك بموجب القاعدة التي تنص على أن البطاقات الصفراء خلال زمن المباراة لا تُرحّل إلى ركلات الترجيح.

بعدها أهدر ليون بايلي لاعب أستون فيلا ركلته، لكن مارتينيز لعب دورا بطوليا، إذ تصدى لركلة بنجامين أندريه ليحسم الفوز بركلات الترجيح 4-3 لأستون فيلا، الذي يدربه أوناي إيمري.

وركض مارتينيز بطول الملعب للاحتفال أمام جماهير الفريق الضيف المبتهجة.