التعادل يحكم مواجهة الإمارات والبحرين (فيديو)
فرض التعادل بنتيجة 1-1 كلمته على مواجهة منتخب الإمارات وضيفه البحرين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (زعبيل) في الإمارات، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثامنة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
تقدم المنتخب البحريني بهدف سجله مهدي عبد الجبار في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، بعد بداية قوية للضيوف.
وتعادل المنتخب الإماراتي بهدف سجله اللاعب سلطان الأميري في الدقيقة 10.
وفرض المنتخب الإماراتي سيطرته في فترات كبيرة خلال المباراة، رغم بعض المحاولات من جانب البحرين.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الإمارات إلى 16 نقطة، لينهي مشوار مرحلة المجموعات من دون تلقي أية هزيمة.
وارتفع رصيد المنتخب البحريني إلى 11 نقطة في المركز الثاني.
وضمِن المنتخبان التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية في نسخة 2027، ويشاركان في المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
ولم يصعد منتخب البحرين لنهائيات المونديال من قبل، بينما تأهل منتخب الإمارات مرة واحدة في نسخة 1990.