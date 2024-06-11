التعادل يحكم مواجهة الإمارات والبحرين (فيديو)

فرض التعادل بنتيجة 1-1 كلمته على مواجهة منتخب الإمارات وضيفه البحرين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (زعبيل) في الإمارات، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثامنة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.