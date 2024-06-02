قبل الانضمام للأرجنتين.. ميسي يقود إنتر ميامي للتعادل مع سانت لويس

وكان إنتر ميامي قد خسر بالجولة 16، وبمشاركة ليونيل ميسي، أمام أتلانتا يونايتد بنتيحة1-3، ليفقد 3 نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.

ومن المقرر أن ينضم ميسي إلى الأرجنتين الأسبوع المقبل للدفاع عن لقب كوبا أمريكا الذي فازت به عام 2021، حيث تأكد غيابه عن إنتر ميامي في 5 مباريات بشكل مؤكد على أقل تقدير.

وأكمل ميسي 90 دقيقة مع فريقه ليصل إلى كوبا أمريكا برصيد 1264 دقيقة موزعة على 15 مباراة لعبها خلال هذا العام لناديه، سجل فيها 14 هدفًا وأضاف 11 تمريرة حاسمة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى النقطة 35، في صدارة بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم متقدما على سنسيناتي صاحب المركز الثاني صاحب الـ33 نقطة، فيما جاء سانت لويس سيتي بالمركز الـ23 بالترتيب العام برصيد 17 نقطة.