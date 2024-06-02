قبل الانضمام للأرجنتين.. ميسي يقود إنتر ميامي للتعادل مع سانت لويس
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، للتعادل مع نظيره سانت لويس سيتي، بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأحد، على ملعب تشيس، بالجولة الـ17 من بطولة الدوري الأمريكي، ليواصل الفريق إهدار المزيد من النقاط في مشواره بالمسابقة.
وأحرز أهداف إنتر ميامي كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وجودي ألبا في الدقائق 25، والدقيقة 47، و85 على التوالي، فما سجل لصالح سانت لويس كل من كريستوفر دوركين وإنديانا فاسيليففي الدقائق 15، 41، ولويس سواريز يز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68.
وكان إنتر ميامي قد خسر بالجولة 16، وبمشاركة ليونيل ميسي، أمام أتلانتا يونايتد بنتيحة1-3، ليفقد 3 نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.
ومن المقرر أن ينضم ميسي إلى الأرجنتين الأسبوع المقبل للدفاع عن لقب كوبا أمريكا الذي فازت به عام 2021، حيث تأكد غيابه عن إنتر ميامي في 5 مباريات بشكل مؤكد على أقل تقدير.
وأكمل ميسي 90 دقيقة مع فريقه ليصل إلى كوبا أمريكا برصيد 1264 دقيقة موزعة على 15 مباراة لعبها خلال هذا العام لناديه، سجل فيها 14 هدفًا وأضاف 11 تمريرة حاسمة.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى النقطة 35، في صدارة بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم متقدما على سنسيناتي صاحب المركز الثاني صاحب الـ33 نقطة، فيما جاء سانت لويس سيتي بالمركز الـ23 بالترتيب العام برصيد 17 نقطة.