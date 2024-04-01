ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتجاوز مارسيليا

سجل فيتينيا وجونسالو راموس الشباك في الشوط الثاني ليتغلب باريس سان جيرمان 2/0 على مرسيليا، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.

وأنزل باريس سان جيرمان الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بمارسيليا أول خسارة على ملعبه فيلودروم هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

وسجل البرتغالي فيتينيا هدف التقدم في الدقيقة 5.

وأضاف راموس الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 85 بمساعدة ماركو أسينسيو.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 62 نقطة في الصدارة ويتقدم بـ12 نقطة عن ستاد بريست.

ويحل مرسيليا، السابع، رصيد 39 نقطة، ضيفًا على ليل يوم الجمعة