برشلونة ينسحب من صفقة كبرى بفرمان فليك

وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن تراجع إدارة برشلونة عن خطوة التفاوض مع اللاعب الإسباني داني أولمو نجم لايبزيغ الألماني، في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن أولمو كان أحد العناصر التي رشحها المدرب السابق تشافي هيرنانديز لإدارة برشلونة للانضمام لصفوف الفريق الكتالوني، خاصة أنه يجيد اللعب في عدة مراكز هجومية.