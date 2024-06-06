برشلونة ينسحب من صفقة كبرى بفرمان فليك
انسحب مسؤولو برشلونة الإسباني من التفاوض لحسم صفقة كبرى في الموسم المقبل، بفرمان المدير الفني الجديد هانز فليك.
ويستعد برشلونة لإبرام بعض الصفقات، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.
وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن تراجع إدارة برشلونة عن خطوة التفاوض مع اللاعب الإسباني داني أولمو نجم لايبزيغ الألماني، في الموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة، أن أولمو كان أحد العناصر التي رشحها المدرب السابق تشافي هيرنانديز لإدارة برشلونة للانضمام لصفوف الفريق الكتالوني، خاصة أنه يجيد اللعب في عدة مراكز هجومية.
وأوضحت، أن المفاوضات توقفت مع أولمو بعد تولي فليك المهمة، والذي أبدى رغبته في ضم جناح هجومي آخر وتحديدًا نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو الإسباني.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ الألماني يرغب في التعاقد مع اللاعب، إلى جانب بعض أندية الدوري الإنجليزي التي أبدت اهتمامها بضم أولمو.
وانضم أولمو إلى لايبزيغ في صيف 2020، قادمًا من دينامو زغرب، مقابل 30 مليون يورو.
وسجل اللاعب في الموسم الماضي 8 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة، ويستعد للمشاركة مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا، والتي تنطلق يوم 14 يونيو الجاري.