رسميًا: جوزيه غوميز مدربًا لنادي الزمالك
أعلن نادي الزمالك المصري، تعاقده رسميًا مع البرتغالي جوزيه غوميز، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.
ونشر نادي الزمالك بيانًا، قال فيه: "تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف".
وأضاف: "وقع المدرب على عقود تدريب الفريق خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد".
ونشر النادي صورة للمدرب البرتغالي عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، وكتب عليها: "رحبوا معنا بمدربنا الجديد جوزيه غوميز".
وتولى غوميز تدريب العديد من الأندية الأوروبية أبرزها ألميريا الإسباني وريدينج الإنجليزي وريو آفي البرتغالي.
وخاض المدرب البرتغالي (53 عاما) عدة تجارب تدريبية في الشرق الأوسط، إذ قاد التعاون السعودي في ثلاث فترات مختلفة، والأهلي السعودي لفترة قصيرة بالإضافة لبني ياس الإماراتي.
وفاز غوميز مع الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الهلال في 2016.