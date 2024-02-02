رسميًا: جوزيه غوميز مدربًا لنادي الزمالك

ونشر نادي الزمالك بيانًا، قال فيه: "تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف".

وأضاف: "وقع المدرب على عقود تدريب الفريق خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد".

ونشر النادي صورة للمدرب البرتغالي عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، وكتب عليها: "رحبوا معنا بمدربنا الجديد جوزيه غوميز".