إعفاء أسطورة التنس بيكر من قضية إفلاس في بريطانيا

وتم الإعلان عن إفلاس بيكر (56 عاما)، والمتوج بستة ألقاب كبرى في مسيرته، في عام 2017 بإجمالي ديون تبلغ نحو 50 مليون جنيه إسترليني (62.4 مليون دولار).

وأدين بيكر، الذي فاز بأول نهائي له في بطولة ويمبلدون عام 1985 عندما كان عمره 17 عاما، بإخفاء أصول بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية بعد محاكمة في لندن.

وسُجن بيكر لمدة عامين ونصف في عام 2022 وتم ترحيله من بريطانيا في وقت لاحق من ذلك العام، مع منعه من العودة حتى يونيو حزيران 2025.

وعادة ما يتم إعفاء الأشخاص تلقائيا من الإفلاس بعد عام، على الرغم من تعليق إعفاء بيكر من قبل قاض ينظر قضايا الافلاس في عام 2018.

لكن بيكر تقدم بطلب لرفع الإيقاف، وهو ما قال محاميه إن القاضي وافق عليه يوم الثلاثاء الماضي.