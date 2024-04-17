قائمة أعلى الرياضيين دخلًا في العالم.. ما ترتيب ميسي ورونالدو؟

تصدر الأمريكي مايكل جوردان أسطورة كرة السلة والنجم الأول في تاريخ NBA، قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم وذلك بعدما بلغت إيرداته من الرياضة 3.75 مليار دولار، متقدما بفارق كبير على نجوم كرة القدم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم 2022، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي حاليا وأيقونة ريال مدريد السابق.

وفي التصنيف الذي نشرته شركة سبورتيكو الأمريكية، تقدم مايكل جوردان على مواطنه تيغر وودز نجم رياضة الغولف، الذي وصل إجمالي عائداته 2.66 ملياردولار أمريكي، أما كريستيانو رونالدو مهاجم النصر فقد حل ثالثا بقيمة 1.92 مليار دولار أمريكي.

وحل لاعب الغولف أرنولد بالمر رابعا بما يزيد عن 1.76 مليار دولار في حين آل المركز الخامس ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي للمحترفين بقيمة تصل إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، أما الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي فحل بالمركز السادس، بأرباح إجمالية تصل إلى 1.67 مليار دولار أمريكي.

وفي ترتيب أعلى الرياضيين الذين لا يزالون قيد النشاط جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة القائمة التي نشرتها الشركة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد والرياضة، وتضمنت 50 شخصية رياضية.