طرد سلمان الفرج وهوشمان بعد مناوشات في مباراة الهلال وناساجي (فيديو)
شهدت مباراة الهلال السعودي ضد ناساجي مازاندران الإيراني، اشتباكات بين لاعبي الفريقين، انتهت بإشهار حكم المباراة الكارت الأحمر، والطرد لسلمان الفرج، قائد الزعيم، وأمير هوشمان، لاعب الفريق الإيراني.
ويلعب الهلال أمام ناساجي مازاندران الإيراني على ملعب آزادي في طهران، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.
وفي الدقيقة 31 وقعت اشتباكات بين لاعبي الفريق الإيراني وميتروفيتش، ليتدخل "الفرج "محاولاً الدفاع عن نجم الهلال، لكن "هوشمان" قام بدفع "ميتروفيتش" ليسقط على الأرض، ليقوم "الفرج" بدوره بدفع لاعب ناساجي ليسقط هو الآخر.
وعاد حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو (الفار) التي أقرت بوجود خطأ على اللاعبين، ليقوم الحكم بالفعل بطردهما.
وخلال خروج "الفرج" من أرض الملعب واجه سيلاً من المقذوفات ألقاها مشجعو الفريق الإيراني عليه، ليعود مرة أخرى للملعب، ويتدخل لاعبو ناساجي وحارسهم لحمايته وتهدئة الجماهير.
ويتقدم الهلال على الفريق الإيراني بهدف نظيف سجله ألكسندر ميتروفيتش مع الدقيقة 18.
ويحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، خلف ناساجي المتصدر، ونافاباهور الأوزبكي صاحب المركز الثالث، ومومباي الهندي الأخير.
وتعادل الهلال مع نافاباهور في الجولة الأولى، بهدف لمثله، ويسعى إلى حصد أول 3 نقاط في المجموعة أمام ناساجي بدوري أبطال آسيا.
والتقى الهلال مع الفرق الإيرانية 46 مرة، حقق خلالها الفوز في 21 مباراة، وخسر 15 أخرى، بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل.