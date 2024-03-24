سر خروج سعود عبدالحميد من معسكر المنتخب السعودي

وكتب سعود عبدالحميد: "يا خالق المعجزات، يا رب المستحيلات، سبحانك أنت القادر ونحن العاجزون، اللهم اشف أبي وانثر العافية بجسده، يا من تعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".

ومن المقرر أن يحل المنتخب السعودي ضيفا على طاجيكستان يوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويملك منتخب السعودية تسع نقاط من ثلاث مباريات، ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق خمس نقاط عن كل من طاجيكستان والأردن.

وفي الجولات الثلاث الأولى، فاز منتخب السعودية على باكستان 4/0 وعلى الأردن 2/0 وعلى طاجيكستان 1/0.

ويلعب المنتخب السعودي مع باكستان والأردن في يونيو المقبل.