سر خروج سعود عبدالحميد من معسكر المنتخب السعودي
غادر سعود عبدالحميد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ومنتخب السعودية، معسكر الأخضر استعدادا لمواجهة طاجيكستان، في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس العالم.
وقال اتحاد الكرة السعودي، في بيان، إن مدرب السعودية روبرتو مانشيني سمح بمغادرة سعود عبدالحميد حتى يتمكن من زيارة والده، الذي يرقد في العناية المركزة.
وكتب سعود عبدالحميد: "يا خالق المعجزات، يا رب المستحيلات، سبحانك أنت القادر ونحن العاجزون، اللهم اشف أبي وانثر العافية بجسده، يا من تعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".
ومن المقرر أن يحل المنتخب السعودي ضيفا على طاجيكستان يوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ويملك منتخب السعودية تسع نقاط من ثلاث مباريات، ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق خمس نقاط عن كل من طاجيكستان والأردن.
وفي الجولات الثلاث الأولى، فاز منتخب السعودية على باكستان 4/0 وعلى الأردن 2/0 وعلى طاجيكستان 1/0.
ويلعب المنتخب السعودي مع باكستان والأردن في يونيو المقبل.