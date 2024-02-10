قبل الأردن وقطر.. ماذا حدث في النهائيات العربية لكأس آسيا؟

وفيما يلي عودة للتاريخ لمعرفة ما حدث في النهائيات العربية في كأس آسيا:

كأس آسيا 1996:

جمع نهائي كأس آسيا 1996 السعودية مع الإمارات في البطولة التي استضافتها الأخيرة.

وانتهى الشوطان الأصليان والشوطان الإضافيان على التعادل السلبي، قبل أن يحسم الأخضر اللقب بضربات الترجيح بنتيجة 4/2.

كأس آسيا 2007

تأهل المنتخب السعودي لنهائي كأس آسيا 200 لمواجهة منتخب عربي وهو العراق على الاستاد الوطني في جاكرتا بأندونيسيا.

وقاد يونس محمود العراق إلى التتويج بلقبه الوحيد حتى الآن في كأس آسيا بعدما سجل الهدف الوحيد من ضربة رأس.

ويحلم منتخب الأردن بالتتويج بلقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه في أول صعود له إلى المباراة النهائية.

في حين يسعى المنتخب القطري للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، وتكرار إنجازات السعودية، واليابان، وإيران، التي فازت باللقب مرتين أو أكثر على التوالي.