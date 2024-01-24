سبب غياب مارسيال مجددًا لفترة طويلة
أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، غياب مهاجمه أنتوني مارسيال عن الملاعب حتى أبريل نيسان المقبل لتعافيه من جراحة بعد إصابة في أعلى الفخذ.
وشارك مارسيال (28 عاما) في 19 مباراة فقط هذا الموسم في جميع المسابقات، بعد غيابه عن الملاعب بسبب مرض لم يُكشف عنه.
وشارك آخر مرة خلال خسارة مانشستر يونايتد 0/3 أمام بورنموث في الدوري في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وقال مانشستر يونايتد في بيان: "خضع أنتوني مارسيال لجراحة ناجحة لعلاج مشكلة في أعلى الفخذ وسيغيب عن الملاعب نحو عشرة أسابيع لإعادة تأهيله".
وعانى مانشستر يونايتد من مشاكل الإصابات هذا الموسم، لكن كانت هناك أخبار جيدة في مراكز أخرى بالتشكيلة بعد عودة لاعب الوسط كاسيميرو والمدافعين ليساندرو مارتينيز ولوك شو إلى التدريبات مؤخرا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر، وسيلتقي نيوبورت كاونتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.