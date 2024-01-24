سبب غياب مارسيال مجددًا لفترة طويلة

أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، غياب مهاجمه أنتوني مارسيال عن الملاعب حتى أبريل نيسان المقبل لتعافيه من جراحة بعد إصابة في أعلى الفخذ.

وشارك مارسيال (28 عاما) في 19 مباراة فقط هذا الموسم في جميع المسابقات، بعد غيابه عن الملاعب بسبب مرض لم يُكشف عنه.

وشارك آخر مرة خلال خسارة مانشستر يونايتد 0/3 أمام بورنموث في الدوري في ديسمبر كانون الأول الماضي.