منتخب سوريا يهزم الهند ويتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا (فيديو)

تأهل منتخب سوريا إلى دور الـ16 في كأس آسيا بعد الفوز 1/0 على منافسه منتخب الهند في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس آسيا، اليوم الثلاثاء.

وعلى استاد البيت سجل عمر خريبين هدف سوريا الوحيد في الدقيقة 76، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من إبراهيم فارس حصار.

ويملك منتخب سوريا 4 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، مقابل 7 نقاط لأستراليا في الصدارة، و5 نقاط لأوزباكستان في المركز الثاني.

وبدأ منتخب سوريا مشواره بالتعادل السلبي مع أوزبكستان، قبل أن يخسر 0/1 أمام أستراليا، قبل الفوز 1/0 على الهند.