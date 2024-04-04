نجم مانشستر سيتي يكتب التاريخ بإنجاز غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

خط لاعب وسط مانشستر سيتي رودري إسمه بأحرف ذهبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك عندما أكمل مع فريقه الأربعاء 64 مباراة على التوالي دون هزيمة في إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

وحقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على حساب أستون فيلا (4 ـ 1) في مباراة تألق فيها رودري عندما سجل الهدف الأول لفريقه، فيما خطف فيل فودن الأضواء بتوقيعه على ثلاثية مذهلة ليقود اللاعبان السيتي إلى البقاء في كوكبة الصدارة وتشديد الملاحقة على المتصدر أرسنال وتعزيز آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.