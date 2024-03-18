"مشكلة شخصية خطيرة للغاية" وراء غياب كانسيلو عن مواجهة أتلتيكو

أثير جدل كبير بشأن غياب جواو كانسيلو عن مباراة فريقه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

وسحق برشلونة مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال الصحفي بجريدة "آس"، خافي ميغيل، إن "عدم سفر كانسيلو مع فريق برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد، جاء بسبب وجود مشكلة شخصية كبيرة، وليس لأنه مصاب".