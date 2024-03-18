"مشكلة شخصية خطيرة للغاية" وراء غياب كانسيلو عن مواجهة أتلتيكو
أثير جدل كبير بشأن غياب جواو كانسيلو عن مباراة فريقه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، في الدوري الإسباني.
وسحق برشلونة مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.
وقال الصحفي بجريدة "آس"، خافي ميغيل، إن "عدم سفر كانسيلو مع فريق برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد، جاء بسبب وجود مشكلة شخصية كبيرة، وليس لأنه مصاب".
كما أهدى فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، الفوز لزميله، قائلا عقب المباراة: "أهدي هذا الفوز لجواو كانسيلو الذي يعاني من ظروف صعبة في المنزل".
ولم تكشف التقارير الصحفية الإسبانية، حتى الآن، عن الأسباب الشخصية التي دفعت اللاعب للغياب عن مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد.
وتألق كانسيلو ظهير برشلونة المعار من مانشستر سيتي هذا الموسم بشكل كبير.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة حدد 20 مليون يورو كحد أقصى لسعر شراء اللاعب.
وأوضح التقرير أن رغبة استمرار كانسيلو مع برشلونة متبادلة بين الطرفين؛ إذ يرغب اللاعب في إكمال مهمته مع الفريق الكتالوني.
ولعب كانسيلو 32 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم الجاري.
وساهم اللاعب في ثمانية أهداف؛ إذ سجل أربعة وصنع مثلها.
ويرتبط البرتغالي بتعاقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.
الفوز الساحق أمس، رفع رصيد برشلونة إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.. فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند 55 نقطة في المركز الخامس.