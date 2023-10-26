عبدالله السعيد يحصل على حكم جديد ضد الأهلي المصري
أعلن هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز أن اللاعب حصل على حكم جديد من المحكمة الرياضية الدولية ضد النادي الأهلي المصري، في ظل المشاكل القضائية بين الطرفين.
عبد الله السعيد انتقل إلى صفوف بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2021 قادمًا من صفوف أهلي جدة السعودي، وبناء عليه فقد طلب الأهلي الحصول على 2 مليون دولار قيمة شرط جزائي في عقده، ولكن اللاعب أصر على أنه فسخ عقده مع النادي السعودي ولا يحق للأهلي المصري المطالبة بتعويض.
وبناء على هذا، حصل الأهلي على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مصر بالحجز على أرصدة اللاعب، قبل أن يصدر قرار جديد لصالح اللاعب بإلغاء الحكم السابق.
وقال هاني زهران، محامي عبدالله السعيد في تصريحات صحفية إن المحكمة الرياضية قررت إلغاء حكم مركز التسوية والتحكيم الذي صدر لصالح الأهلي.
وأضاف: "الحكم ألزم النادي الأهلي بسداد 70% من قيمة مصاريف المحكمة، إلى جانب إلزام الأهلي بدفع 10 آلاف فرنك لصالح عبدالله السعيد".
وشدد زهران على أنه من حق اللاعب رفع دعوى تعويض منفصلة للأضرار التي وقعت عليه بسبب ما وصفها بـ"تحركات الأهلي غير القانونية ضده".