عبدالله السعيد يحصل على حكم جديد ضد الأهلي المصري

عبد الله السعيد انتقل إلى صفوف بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2021 قادمًا من صفوف أهلي جدة السعودي، وبناء عليه فقد طلب الأهلي الحصول على 2 مليون دولار قيمة شرط جزائي في عقده، ولكن اللاعب أصر على أنه فسخ عقده مع النادي السعودي ولا يحق للأهلي المصري المطالبة بتعويض.

وبناء على هذا، حصل الأهلي على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مصر بالحجز على أرصدة اللاعب، قبل أن يصدر قرار جديد لصالح اللاعب بإلغاء الحكم السابق.