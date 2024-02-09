كيف يؤثر كيليان مبابي على مستقبل محمد صلاح؟

وقالت "ميرور" إن وجود محمد صلاح (32 عامًا) يعني أنه لم يكن من الضروري ضم مبابي.

ولكن بعد أن يدخل صلاح آخر 18 شهرًا في عقده، ومع رحيل يورغن كلوب بنهاية الموسم الحالي فإن هناك أسئلة تدور حول مستقبل صلاح.

وذكرت أن النتيجة الأفضل وربما الأكثر ترجيحًا طوال الموسم هي أن يوقع صلاح على تمديد عقده ويبقى مع الريدز إلى ما بعد الموسم المقبل، خاصة أن الجناح المصري يقدم واحدًا من أفضل مواسمه.

لكن على الرغم من ذلك، مع رحيل كلوب ومع اقتراب نهاية عقود فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، تصبح الأمور أقل وضوحًا.

وقالت "ميرور" إنه سيكون من المفاجئ عدم مشاركة فان دايك وأرنولد تحت قيادة مدرب ليفربول الجديد الموسم المقبل، لكن حالة صلاح هي حالة خاصة.