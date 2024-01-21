اشتباك بين مدرب المغرب ومبيمبا لاعب الكونغو (فيديو وصور)

وفرط منتخب المغرب في تقدمه بهدف ليتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية التي أهدرت ركلة جزاء في المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج اليوم الأحد.

وعقب صافرة النهاية توجه شانسيل مبيمبا ودخل في حديث حاد مع وليد الركراكي مدرب المغرب.

وتطور الحديث لينقلب إلى اشتباكات بين وليد الركراكي واللاعب شانسيل مبيمبا وتدخل اللاعبون والإداريون من الطرفين.