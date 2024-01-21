اشتباك بين مدرب المغرب ومبيمبا لاعب الكونغو (فيديو وصور)
اشتبك وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، مع شانسيل مبيمبا لاعب الكونغو، بعد نهاية مباراة الفريقين بكأس الأمم الأفريقية.
وفرط منتخب المغرب في تقدمه بهدف ليتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية التي أهدرت ركلة جزاء في المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج اليوم الأحد.
وعقب صافرة النهاية توجه شانسيل مبيمبا ودخل في حديث حاد مع وليد الركراكي مدرب المغرب.
وتطور الحديث لينقلب إلى اشتباكات بين وليد الركراكي واللاعب شانسيل مبيمبا وتدخل اللاعبون والإداريون من الطرفين.
ورفع فريق المدرب وليد الركراكي، الذي أصبح أول فريق أفريقي يصل للمربع الذهبي لكأس العالم، رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة. ووصلت الكونغو الديمقراطية إلى نقطتين من مباراتين.
ويلعب المغرب مع زامبيا في مباراته الأخيرة في دور المجموعات، يوم الأربعاء، حين تواجه الكونغو الديمقراطية منافستها تنزانيا.