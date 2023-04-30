يورغن كلوب يصاب بشد عضلي أثناء اعتراضه على الحكم (فيديو)
أُصيب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بشد عضلي خلال اعتراضه على الحكم الرابع لمباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، والتي شهدت فوزًا دراميًا للريدز في الثواني الأخيرة.
وأحرز البديل ديوجو جوتا هدفًا في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليهدي ليفربول فوزًا مثيرًا 4-3 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
هدف جوتا أشعل الاحتفالات في أنفيلد، وركض يورغن كلوب مدرب ليفربول بكل سرعة وبدا أنه تعرّض لإصابة عضلية في القدم، خلال احتفاله واعتراضه في ذات التوقيت على الحكم الرابع.
لماذا ركض كلوب؟
قبل الهدف القاتل لليفربول بلحظات، أدرك البديل ريتشارليسون التعادل لتوتنهام، 3-3، من فاول تم احتسابه ضد المصري محمد صلاح.
واعترض يورغن كلوب مدرب ليفربول بشدة على الخطأ ضد "صلاح"، مؤكدًا أنها لعبة عادية، ولكن الخطأ استغله توتنهام جيدًا ليحرز هدف التعادل عن طريق ريتشارليسون.
ولكن جوتا أحرز هدفًا في اللحظات الأخيرة أشعل حماس كلوب وركض محتفلًا أمام الحكم الرابع، واعترض على الفاول، وعندما عاد تعرض لإصابة عضلية.
وحقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي ليقفز إلى المركز الخامس برصيد 56 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطتين عن توتنهام سادس الترتيب الذي خاض 34 مباراة وحصد نقطة وحيدة في آخر 4 مباريات.
ورغم ذلك يبدو من الصعب على ليفربول دخول المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، حيث يتأخر بفارق7 نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 32 مباراة.
وسجل كيرتس جونز ولويس دياز ومحمد صلاح أول 3 أهداف لصاحب الأرض، لكن توتنهام سجل بواسطة هاري كين وسون هيونج-مين، وقبل أن يدرك البديل ريتشارليسون التعادل 3-3 في الوقت بدل الضائع.