يورغن كلوب يصاب بشد عضلي أثناء اعتراضه على الحكم (فيديو)

وأحرز البديل ديوجو جوتا هدفًا في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليهدي ليفربول فوزًا مثيرًا 4-3 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

هدف جوتا أشعل الاحتفالات في أنفيلد، وركض يورغن كلوب مدرب ليفربول بكل سرعة وبدا أنه تعرّض لإصابة عضلية في القدم، خلال احتفاله واعتراضه في ذات التوقيت على الحكم الرابع.