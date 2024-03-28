أسطورة النصر ينقل "رسالة الوداع" من الأمير خالد بن فهد لرونالدو وزملائه
نقل ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر السعودي، رسالة وداع و"استقالة" من الأمير خالد بن فهد، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وقال ماجد عبدالله في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "تشرفت اليوم بزيارة نادينا النصر والالتقاء باللاعبين والجهاز الفني والإداري وتبادلنا بعض الأحاديث الودية".
ونقلت لهم رسالة الأمير خالد بن فهد للاعبين وهذا نصها:
"يسلم عليكم الأمير ويشكر لكم جهودكم طوال الفترة الماضية وبيض الله وجيهكم، ابتعادي كان لعدم حاجة النادي لي في الوقت الراهن وكذلك الظروف التي يسير بها النادي لا ترضيني ولا تحقق النتيجة الإيجابية المرجوة لذلك فضلت الابتعاد مع تمنياتي لكم بالتوفيق وحبيت أودعكم".
وبابتعاد الأمير خالد يفتقد النادي لشخصيّة كبيرة وداعم كبير على مدى سنوات، فشكراً سمو الأمير على ما قدمت للعالمي ولن ننسى وقفاتك.. وكل التوفيق للعالمي".
وقرر مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، الاستقالة من منصبه، بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم.
وتبعت تلك الاستقالة، قيام الأمير خالد بن فهد بإعلام اللاعبين عبر ماجد عبدالله بالاستقالة.
والأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز هو رمز نادي النصر والداعم الأول له.
وفي العام 2021 نجح الأمير خالد بن فهد، في إغلاق ملف جميع القضايا المالية على النادي، والمعلنة في وقت سابق من قبل وزارة الرياضة والبالغة 135 مليون ريال.