أسطورة النصر ينقل "رسالة الوداع" من الأمير خالد بن فهد لرونالدو وزملائه

وقرر مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، الاستقالة من منصبه، بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم.

وتبعت تلك الاستقالة، قيام الأمير خالد بن فهد بإعلام اللاعبين عبر ماجد عبدالله بالاستقالة.

والأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز هو رمز نادي النصر والداعم الأول له.

وفي العام 2021 نجح الأمير خالد بن فهد، في إغلاق ملف جميع القضايا المالية على النادي، والمعلنة في وقت سابق من قبل وزارة الرياضة والبالغة 135 مليون ريال.