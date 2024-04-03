جدل بعد لقطة "دهس" سافيتش لرأس لاعب الأخدود (فيديو)

أثيرت حالة من الجدل بين الجماهير والمحللين الرياضيين بعد تداول لقطة تظهر احتكاك وسقوط بين خوان بيدروزا، لاعب الأخدود، وسافيتش، لاعب الهلال، حيث قام الأخير بمحاول استخلاص الكرة ليقوم بما يشبه دهس رأس منافسه على الأرض.

وقال المحل الرياضي هاني الداود، في تصريحات تلفزيونية، إن اللقطة تحتاج إلى تدخل لجنة الانضباط.

وهو ما رفضه المحلل التحيكمي سمير عثمان، قائلًا: "اللقطة لا يمكن أن تصل لكارت أحمر أو أصفر لسافيتش وهذا قرار صحيح من الحكم.. بالعكس لاعب الهلال حاول أن يتفادى رأس الخصم".