جدل بعد لقطة "دهس" سافيتش لرأس لاعب الأخدود (فيديو)
أثيرت حالة من الجدل بين الجماهير والمحللين الرياضيين بعد تداول لقطة تظهر احتكاك وسقوط بين خوان بيدروزا، لاعب الأخدود، وسافيتش، لاعب الهلال، حيث قام الأخير بمحاول استخلاص الكرة ليقوم بما يشبه دهس رأس منافسه على الأرض.
وقال المحل الرياضي هاني الداود، في تصريحات تلفزيونية، إن اللقطة تحتاج إلى تدخل لجنة الانضباط.
وهو ما رفضه المحلل التحيكمي سمير عثمان، قائلًا: "اللقطة لا يمكن أن تصل لكارت أحمر أو أصفر لسافيتش وهذا قرار صحيح من الحكم.. بالعكس لاعب الهلال حاول أن يتفادى رأس الخصم".
فيما قال المحلل التحكيمي عبد الله القحطاني، عن اللقطة: "لاعب الأخدود قرر أن ينافس على الكرة التي هي في متناول الأقدام باستخدام الرأس هنا يعتبر حالة لعب خطرة قام بها لاعب الأخدود وليس لاعب الهلال، لأن تعريف اللعب الخطر أن يقوم اللاعب بفعل يؤثر على سلامة شخص ما أو سلامته نفسه، وبالطبع لا يعاقب لاعب الهلال لأنه لم يقم بسلوك مشين بعد احتكاكه مع اللاعب".
وواصل الهلال عزفه المنفرد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد انتصار 3-صفر على ضيفه الأخدود، يوم الثلاثاء.
وتناوب صالح الشهري ومالكوم وسالم الدوسري على التسجيل خلال شوطي المباراة ليرفع الهلال بهذا الفوز مسيرة انتصاراته المتتالية إلى 31 فوزًا في جميع المسابقات.
ويحتاج "الزعيم" للانتصار في 4 مباريات تواليا بجانب تعادل وحيد من أجل حسم اللقب، حال استمرار النصر هو الآخر في الفوز بمبارياته خلال المدة المذكورة ذاتها.
وبالتالي فإن الهلال سيجمع 13 نقطة جديدة ليصل إلى 87 نقطة في الصدارة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.