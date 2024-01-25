محامي كهربا يُحرج عضو مجلس الزمالك (فيديو)

نفى أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المصري، تصريحات عمرو أدهم عمرو عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حول طلب الأول تسوية أزمة الغرامة.

وأصدر الفيفا حكما نهائيا بتغريم كهربا 2 مليون و400 ألف يورو لصالح الزمالك بعد فسخ عقده من طرف واحد دون سبب عادل.

وقال عمرو أدهم عن قضية كهربا في حواره مع قناة نادي الزمالك: "قضية كهربا حدث بها نوع من أنواع المفاوضات، ومحامي اللاعب عرض التسوية بطريقة معينة لكن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب رفضها لأنها لم تكن مرضية، بعدها المحامي قدم عرضًا بتسوية جديدة لكن النادي لم يتخذ قراره حتى الآن، ولدينا حكم بالحصول على غرامة من كهربا قدرها 2 مليون و400 ألف دولار".

وأضاف: "أزمة كهربا بالنسبة لي كرجل زمالكاوي هو سلوك اللاعب، وحينما أقارنه مع موقف عبد الله السعيد مع رحيله من الأهلي فهو لم يتحدث عن النادي بسوء أو يشير لجماهيره بشكل غير لائق".

وتابع: "في المقابل كهربا دائمًا يحاول إثارة الجمهور وهو من أسهم في جعل الأمور أكثر صعوبة والحق الأدبي أيضا مهم، ربما لو لم يكن أساء للنادي لكانت طريقة التفكير أصبحت مختلفة ولكنه أثار النادي والجماهير، ومثلما طلب سبورتنغ لشبونة الحصول على مستحقاته دفعة كاملة واحدة أنا أريد القيام بالأمر ذاته مع كهربا".

وأردف: "اللاعب قدم استئنافًا على الحكم لدى المحكمة الرياضية وخلال شهرين ربما يكون هناك حكم، وربما نصل لاتفاق تسوية".