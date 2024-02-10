إيقاف مباراة هامبورغ وهانوفر بعد ربط أعمدة المرمى بسلاسل (صور)

أوقفت مباراة هامبورغ أمام هانوفر في الدوري الألماني الدرجة الثانية، وسط شغب بين المشجعين في ملعب فولكسبارك، أمس الجمعة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد تم إيقاف المباراة مؤقتًا بين الشوطين، وبدا أن مشجعي هانوفر يربطون أعمدة المرمى بأقفال؛ احتجاجًا على مالكي النادي.

كما رفع المشجعون في نهاية المباراة لافتات تصور رئيس مجلس إدارة هانوفر مارتن كايند بين المرمى.

وشوهد أعضاء طاقم الملعب وهم يقطعون الأقفال قبل استئناف المباراة، إذ سجل سيباستيان إرنست هدفًا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق هانوفر فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 4/3، وشهدت المباراة أيضًا بطاقتين حمراوين حصل عليهما لاسزلو بينيس دنيس هادزيكادونيتش من هامبورغ.

ووسط شغب الجماهير، شوهد رون روبرت زيلر حارس مرمى هانوفر أيضًا في التغطية المباشرة للمباراة وهو يتخطى الحشود الإعلانية، ويقترب من الجماهير البعيدة.