إيقاف مباراة هامبورغ وهانوفر بعد ربط أعمدة المرمى بسلاسل (صور)
أوقفت مباراة هامبورغ أمام هانوفر في الدوري الألماني الدرجة الثانية، وسط شغب بين المشجعين في ملعب فولكسبارك، أمس الجمعة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد تم إيقاف المباراة مؤقتًا بين الشوطين، وبدا أن مشجعي هانوفر يربطون أعمدة المرمى بأقفال؛ احتجاجًا على مالكي النادي.
كما رفع المشجعون في نهاية المباراة لافتات تصور رئيس مجلس إدارة هانوفر مارتن كايند بين المرمى.
وشوهد أعضاء طاقم الملعب وهم يقطعون الأقفال قبل استئناف المباراة، إذ سجل سيباستيان إرنست هدفًا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق هانوفر فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 4/3، وشهدت المباراة أيضًا بطاقتين حمراوين حصل عليهما لاسزلو بينيس دنيس هادزيكادونيتش من هامبورغ.
ووسط شغب الجماهير، شوهد رون روبرت زيلر حارس مرمى هانوفر أيضًا في التغطية المباشرة للمباراة وهو يتخطى الحشود الإعلانية، ويقترب من الجماهير البعيدة.
وشوهد قائد هانوفر وهو يتجه نحو المشجعين في محاولة للتهدئة.
وكانت احتجاجات الجماهير تتعلق بقرار هانوفر التصويت لصالح مقترحات الاتحاد الألماني لكرة القدم للحصول على شركاء استثمار استراتيجيين جدد.
وستشهد الخطط تفاوض رابطة الدوري الألماني لكرة القدم على صفقة لبيع حصة تبلغ 8% من حقوق الإعلام في الدوري الألماني 2 لشركات الأسهم الخاصة.
وبالعودة إلى ديسمبر الماضي، صوت 24 ناديًا من الدرجة الأولى والثانية لصالح المقترحات التي يمكن أن تحقق إيرادات تبلغ حوالي 683 مليون جنيه إسترليني (800 مليون يورو)، و853 مليون جنيه إسترليني (1 مليار يورو).
ويحقق الدوري الألماني لكرة القدم حاليًا ما يقرب من 170 مليون جنيه إسترليني (200 مليون يورو) من إيرادات البث التلفزيوني، كما ذكرت "ديلي ميل".
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن العديد من شركات الأسهم الخاصة قدمت بالفعل عروضا لشراء الحقوق.
لكن هذه الخطوة قوبلت بالكثير من الرفض بين المشجعين، الذين يعتقدون أن هذه الخطوة يمكن أن تضر بأنديتهم.
ويشعر المشجعون بالقلق من أن الاستثمار الجديد قد يجعل أصحاب المصلحة يضعون حقوق مشاهدي التلفزيون والشركة الإعلامية فوق حقوق المشجعين الذين يذهبون إلى المباريات.
وظهرت مشاهد مماثلة في دوري الدرجة الأولى الألماني في الأسبوعين الماضيين، فقد تم إيقاف مباراة بروسيا دورتموند أمام فرايبورغ لمدة 10 دقائق، بعد أن قام المشجعون بإلقاء كرات التنس والعملات المعدنية على أرض الملعب.
أحداث مثيرة
وحتى دون الإيقاف المؤقت، لعب هامبورغ وهانوفر مباراة مليئة بالأحداث شهدت 7 أهداف وبطاقتين حمراوين وهدفًا عكسيا.
وتقدم هانوفر 2/0 بعد 21 دقيقة سجلهما نيكولو تريسولدي وهدف عكسي من غيلهيرمي راموس، قبل أن يسجل هامبورغ هدفا في الدقيقة 24 بتوقيع لازلو بينيس.
وسدد لويس شواب في الشباك ليجعل النتيجة 3/1، ووقّع دينيس هادزيكادونيتش هدفا برأسه بعد نهاية الشوط الأول لهامبورغ، قبل أن يسجل بينيس هدفه الثاني في المباراة ليعادل النتيجة.
واستمرت الدراما، إذ تم طرد بينيس ثم خرج هادزيكادونيتش بالبطاقة الصفراء الثانية، في حين سجل سيباستيان إرنست هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.