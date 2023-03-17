نتائج قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 13 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع واحد يوم 20 أبريل.

ومن المقرر أن تقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يوم 11 مايو، والإياب بعد ذلك بأسبوع يوم 18 مايو.

وتقرر أن تقام المباراة النهائية على إستاد بوشكاش آرينا في بودابست بالمجر يوم 31 مايو.

وآينتراخت فرانكفورت هو بطل النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي في حين إن إشبيلية هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 6 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من أتلتيكو مدريد وليفربول وإنتر ميلان ويوفنتوس.

وفاز كل من آينتراخت فرانكفورت وتشيلسي وبورتو وفينوردوبارما وجوتنبيرج وريال مدريد وبروسيا مونشنغلادباخ باللقب مرتين لكل منهم.

بينما أحرزت فرق فياريال ومانشستر يونايتد وشاختار وزينيت وسيسكا موسكو وفالنسيا وشالكة وغالطة سراي وبايرن ميونخ وأياكس أمستردام ونابولي وباير ليفركوزن وأندرلخت وإبسويتش تاون وآيندهوفن اللقب مرة لكل منها.