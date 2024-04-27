السعودية تنتظر.. ضحية "من العيار الثقيل" في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل تخص قائمة الراحلين عن نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينوي نادي برشلونة إحداث تغييرات كبيرة في صفوف الفريق، سواء من خلال بيع عناصر مهمة، أو التعاقد مع لاعبين جدد.

وبرز اسم عدد من اللاعبين للبيع، خلال الأيام الأخير، أبرزهم رافينيا، وفرينكي دي يونغ، وكريستنسن، وكوندي، لكن راديو كاتالونيا ذهب إلى أبعد من ذلك.