السعودية تنتظر.. ضحية "من العيار الثقيل" في برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل تخص قائمة الراحلين عن نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وينوي نادي برشلونة إحداث تغييرات كبيرة في صفوف الفريق، سواء من خلال بيع عناصر مهمة، أو التعاقد مع لاعبين جدد.
وبرز اسم عدد من اللاعبين للبيع، خلال الأيام الأخير، أبرزهم رافينيا، وفرينكي دي يونغ، وكريستنسن، وكوندي، لكن راديو كاتالونيا ذهب إلى أبعد من ذلك.
وحسب راديو كاتالونيا، فإن اسم روبرت ليفاندوفسكي قد ظهر بقوة ضمن قائمة الراحلين عن نادي برشلونة، الصيف القادم.
ووفقا للتقرير، فإن برشلونة لا يستبعد أبدا خروج ليفاندوفسكي ولن يمانع ذلك، خاصة أنه مطلوب بالفعل في أندية سعودية منذ الصيف الماضي.
وأعلن ليفاندوفسكي عدم رغبته في مغادرة برشلونة؛ إذ يفضل الاستمرار مع الفريق خاصة أنه وعائلته قد أحبوا العيش في المدينة.
لكن ليفاندوفسكي على المستوى الفني قد مر بموسم متذبذب للغاية؛ ما خلق حالة من الإحباط تجاهه من قبل جماهير ومسؤولي النادي.
ومع أنباء بيعه، ارتبط برشلونة بالتعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، الذي يقدم موسما سيئا هو الآخر.
كما تحدثت تقارير عن رغبة برشلونة في التعاقد مع غابرييل مارتنلي مهاجم آرسنال، وخفيتشا كفاراتسخيليا مهاجم نابولي.