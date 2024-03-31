اتهام غالاغر نجم تشيلسي بالعنصرية بعد تجاهله مصافحة طفل (فيديو)
أثار كونور غالاغر، نجم تشيلسي الإنجليزي، جدلا كبيرا بتصرف غريب قام به مع أحد الأطفال من ذوي البشرة السمراء، الذين يدخلون مع اللاعبين إلى داخل الملعب قبيل انطلاق المباريات.
وجاءت اللقطة خلال المباراة التي جمعت تشيلسي بنظيره بيرنلي، مساء السبت، والتي انتهت بالتعادل (2-2).
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل النفق المؤدي للملعب، أحد الأطفال ويرتدي قميص تشيلسي يمد يده لتحية غالاغر، قام قائد تشيلسي بوضع يده على كتف الطفل لكنه لم يبادله التحية كما أراد الطفل، في الوقت نفسه قام اللاعب بتحية طفل آخر من ذوي البشرة البيضاء يقف بجانبه والسلام عليه باليد، عكس مع فعله مع الطفل الأول صاحب البشرة السمراء.
وأثار المشهد، الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل متباينة بين المشجعين.
وتعرض لاعب منتخب إنجلترا لانتقادات شديدة من قبل الجماهير الذين اعتقدوا أنه "تجاهل" الطفل، وقال أحد المتابعين: "هذا أمر مخز ومحرج للغاية".
بينما دافع البعض عن غالاغر، مشيرين إلى أنه ربما لم يلاحظ إيماءة الطفل، انتقد آخرون القائد بسبب تجاهله الواضح للمشجع الشاب.
ولكن المدافعين عن اللاعب تداولوا صورة له بعد ذلك يظهر دخول غالاغر للملعب واضعًا يده على كتف الطفلين، مؤكدين أن ما حدث منه ربما لم يكن مقصودًا.
وترك التعادل تشيلسي في المركز الـ11 بينما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير متأخرًا بفارق أربع نقاط عن نوتنغهام فورست صاحب المركز الـ17.