اتهام غالاغر نجم تشيلسي بالعنصرية بعد تجاهله مصافحة طفل (فيديو)

أثار كونور غالاغر، نجم تشيلسي الإنجليزي، جدلا كبيرا بتصرف غريب قام به مع أحد الأطفال من ذوي البشرة السمراء، الذين يدخلون مع اللاعبين إلى داخل الملعب قبيل انطلاق المباريات.

وجاءت اللقطة خلال المباراة التي جمعت تشيلسي بنظيره بيرنلي، مساء السبت، والتي انتهت بالتعادل (2-2).

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل النفق المؤدي للملعب، أحد الأطفال ويرتدي قميص تشيلسي يمد يده لتحية غالاغر، قام قائد تشيلسي بوضع يده على كتف الطفل لكنه لم يبادله التحية كما أراد الطفل، في الوقت نفسه قام اللاعب بتحية طفل آخر من ذوي البشرة البيضاء يقف بجانبه والسلام عليه باليد، عكس مع فعله مع الطفل الأول صاحب البشرة السمراء.